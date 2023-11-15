Головна тема одна: чого не варто очікувати від зустрічі очільників США та Китаю

Сі Цзіньпін прибув до США. Китайський лідер зустрінеться з Джо Байденом. Ймовірно, основними темами їхньої розмови можуть стати питання торгівлі та Тайваню.

Політолог Володимир Фесенко зазначив 24 Каналу, що не варто очікувати таких рішень, які кардинально усе можуть змінити. Мовиться про протистояння на Близькому Сході та війну Росії проти України.

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"Думаю, найбільш позитивним результатом буде продовження діалогу між США і Китаєм. Розв'язати ключові проблеми між двома країнами, які мають між собою серйозні і глибокі протиріччя, де в певних питаннях вони не зможуть досягти компромісу. Головне тримати протистояння контрольованим, не переходити червоні лінії", – відзначив політолог.

Продовження діалогу

Фінансово-економічні питання і військова співпраця – важливі теми, щоб не допустити ризиків у питаннях з Тайванем, вважає Фесенко. Відповідно ця зустріч може закласти певний фундамент для діалогу, що є позитивною тенденцією.

"У Китаю суперечливі інтереси і щодо сьогоднішньої зустрічі, і щодо взаємин зі США. Політично, геополітично Китай і Сі налаштовані на суперництво зі США. Щоб вони визнали Китай як рівного противника і що в ключових міжнародних питаннях треба домовлятися з Китаєм", – додав політолог.

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Утім, в економічних питаннях Китай зацікавлений не в суперництві, а навпаки – співпраці зі США. Сі важливо зберегти глобальну торгівлю. Бо якщо почнеться військово-політичне протистояння, це може вдарити по китайській економіці.

Тобто торговельні питання і питання Тайваню будуть на першому місці. А щодо України, думаю, Байден висловить позицію США про неприпустимість постачання зброї Росії. Що США каратимуть компанії, які допомагатимуть Росії обходити санкції. І в цілому проговорять, як уникнути ескалації і стримати Росію від ризиків використання ядерної зброї та надмірної сили,

– відзначив Фесенко.

Щодо останнього він наголосив, що Китаю не вигідно повністю відмовитися від підтримки Росії. Але в інших питаннях лідери двох країн можуть досягти компромісу.

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