На тлі рішення Гааги щодо Путіна: усе, що відомо про візит Сі Цзіньпіна до Москви
Президент Китаю Сі Цзіньпін вирішив навідатись в Москву, аби зустрітись з диктатором Владіміром Путіним. Важливо, що ця поїздка відбулась за декілька днів після того, як Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт президента Росії.
У понеділок вранці, 20 березня, стало відомо, що борт з китайським лідером вилетів у Росію рейсом CCA060 (прибув – близько 12:00). Загалом усе, що відомо про візит Сі Цзіньпіна в Москву, читайте в цьому матеріалі 24 Каналу.
Дивіться також У Росії лише 2 шляхи: обидва ведуть до зубожіння
11:27 ЗМІ повідомили, що Сі стане першим світовим лідером, що зустрінеться з Путіним після того, як МКС видав ордер на його арешт.
Ми дуже сподіваємося, що Китай не стане співучасником цієї жахливої війни,
– також сказала у коментарі CNN пані посол України у США Оксана Маркарова.
11:10 Журналісти проінформували, що літак з президентом Китаю прибув у Москву. Ймовірно, в аеропорт "Внуково". Однак згодом стало відомо, що це приземлився не сам Сі, а – його супровід.
01:55 Мережею почала активно поширюватись інформація стосовно того, що Росія готується до зустрічі китайського президента. Зокрема, на території ворожої держави можна було побачити білборди, на яких "гаряче вітають Сі Цзіньпіна" в Москві.
Окрім того, президент Росії Владімір Путін опублікував статтю, у якій розповів про "тісну китайсько-російську дружбу".