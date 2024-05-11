Це зробить Путіна поступливішим: для чого Сі Цзіньпін здійснив вояж в Європу

Президент Китаю Сі Цзіньпін завершив свій тур Європою. Він відвідав Францію, Угорщину та Сербію й повертається до Пекіна. Там невдовзі має зустрітися з російським диктатором Владіміром Путіним.

Насправді Китай ніколи не мав друзів. Таку думку 24 Каналу висловив член Республіканської партії Борис Пінкус, зауваживши, що ця країна має тільки інтереси, які хоче задовольнити.

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Китай залежний від Заходу

Не варто забувати, що Китай – комуністична країна, яка готова на все, щоб відстояти свої інтереси. Це було характерно й для Радянського Союзу.

"Філософія Китаю заснована на давній китайській приказці: "Якщо два хижаки б'ються, навіть не думай їх розбороняти. Тож коли виникла напруга між Росією та США – Китай був зацікавлений у тому, щоб виснажились обидві сторони. Ще й так, щоб потім отримати щось від кожної з них", – розповів Борис Пінкус.

Справді, китайська економіка зараз на 40% залежить від США. Також там працює понад 10 тисяч компаній Сполучених Штатів. Все це підтверджує наскільки Сі Цзіньпін залежний від Заходу.

Які відносини між Китаєм і Росією

Сі Цзіньпін не збирається нападати на США чи на Європу, адже він добре усвідомлює наслідки таких дій. Наразі країна використовує агресивну, але м’яку політику.

Вояж Сі Цзіньпіна у Європу та зустріч з лідерами низки країн, деякі з яких є "друзями" Росії, свідчить про те, що з одного боку Китай показує Заходу, що веде незалежну політику, підтримує Сербію та Угорщину, але водночас це не заважає йому будувати економічні зв'язки, наприклад, з Німеччиною та Францією,

– підкреслив член Республіканської партії.

Варто згадати, що за час повномасштабної війни канцлер Німеччини та президент Франції також приїжджали до Пекіна з офіційними візитами. Вони укладали багатомільярдні контракти. І все це, навіть попри те, що Китай не засудив агресію Росії проти України.

Тепер Сі Цзіньпін, повернувшись з Європи та отримавши "очки", зустрінеться з Путіним та ще більше на нього натисне, зробить його більш поступливим. У чому саме? Я не виключаю, що він хотітиме не тільки енергоносіїв за низькими цінами, але й лісоматеріали та стратегічну сировину,

– зауважив Пінкус.

Не секрет, що Китай нарощуватиме своє військо, тому йому потрібна Росія як плацдарм з матеріалами, яких країна дуже потребує. До того ж Сі Цзіньпін обережний у своїх висловлюваннях, тому навіть після зустрічі з європейськими лідерами ніяк не прокоментував російську агресію.

Візит Сі Цзіньпін у Європу