Сі Цзіньпіну нагадують про "червоні лінії": скільки часу йому дали на роздуми

Світові лідери переконують Сі Цзіньпіна змінити свою думку щодо війни в Україні і не підтримувати Росію. Утім, результатів це не дає. Як приклад – візит Еммануеля Макрона до Китаю.

Про це в ефірі 24 Каналу сказав президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов. Він зазначив, що усі ці візити топових чиновників можуть мати інший підтекст.

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Вмовляння Сі Цзіньпіна

Чимало перших осіб країн світу вже відвідали Китай. Особливо після поїздки Сі Цзіньпіна до Росії, зазначив Артур Харитонов. На усіх зустрічах підіймалося питання війни Росії з Україною, особливо у випадку з українськими союзниками.

"Всі вони говорили, що Сі має подзвонити Володимиру Зеленському, прийняти українську формулу миру і відмовитися від так званого китайського "плану миру". Але результатів це не дало", – сказав спікер.

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Час на роздуми

З іншого боку ці візити – повторення "червоних ліній", виставлених США перед Сі Цзіньпінем, зауважив експерт. Вони нагадують китайському лідеру не постачати зброю Росії, не підтримувати її і не нападати на Тайвань тощо. В іншому випадку – будуть серйозні наслідки.

Зараз ми бачимо заяви політиків, які відвідали Пекін, що вони повезуть свої враження на саміт G7. Він відбудеться за декілька тижнів у травні і там ухвалюватимуться рішення. Ось цей час до цього є у Сі Цзіньпіна на роздуми,

– сказав він.

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