На тлі наступу на Харківщині: Сибірський батальйон звернувся до російських військових

Росія почала наступ у Харківській області. Вороги щодня кидають у наступ тисячі росіян. Бійці Сибірського батальйону звернулись до російських військ.

Адже тільки протягом декількох останніх діб втрати росіян становлять більш ніж 1000 поранених та загиблих щодоби. Сибірський батальйон розповів, що командування Росії використовує своїх солдатів як "гарматне м***о", пише 24 Канал.

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Що сказав Сибірський батальйон окупантам

Звертаємось до російських військовослужбовців, які беруть участь у цій безглуздій бійні. За ці кілька днів ви самі встигли переконатися, що ваше командування використовує вас як гарматне м***о. Тілами ваших братів вони продовжують завалювати кордон України за хворі на амбіції старого маразматика,

– заявив бійці.

Вони також пояснили, що цінують життя кожного і закликають російських солдатів та офіцерів переходити на їхній бік.

"Здавайтеся в полон, вступайте до лав Сибірського батальйону, Російського Добровольчого Корпусу та Легіону "Свобода Росії", щоб разом боротися за вільну та сильну Росію майбутнього, без Путіна та його банди", – закликав боєць.

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Він також уточнив, що багато російських військових зробили правильний вибір та здалися в полон. Цим вчинком вони зберегли своє життя на гідність.

Що сказали окупантам бійці Сибірського батальйону: дивіться відео

Росія почала наступ на Харківщині

Російські окупанти вдосвіта 10 травня спробували прорвати нашу лінію оборони під прикриттям бронетехніки. Проте ЗСУ атаки відбили.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що ситуація на фронті залишається загостреною. Зокрема, Росія атакує на декількох напрямках, щоб просунутись вглиб України.

Генерал-полковник заявив, що у Харківській області тривають бої у прикордонних районах вздовж державного кордону з Росією. За його словами, ситуація складна, проте Сили оборони України роблять все, щоб утримати оборонні рубежі та позиції, наносять ворогу ураження.