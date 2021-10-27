Відео суперечки в маршрутці оприлюднили 27 жовтня. На ньому помітно, що головна винуватиця події сварилася з 2 людьми.

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Відстоювала права без маски

На записі жінка спершу голосно свариться з водієм. Той просив вийти, а потім чомусь сказав, що опонентка йому в доньки "годиться". Проте жінка це різко заперечила та сказала, що їй 56 років. Також вона викрикувала, що пропустила вже 3 маршрутки, які просто не зупинилися.

Потім вона крикнула, щоб водій просто їхав, але він відмовився. До конфлікту приєдналася інша жінка, яку попросили вийти, оскільки прийшла на зупинку пізніше. Друга учасниця сварки не погодилася на такий розвиток подій, бо нібито мала їхати за місто. Також вона зауважила, що скандалістка не одягнула захисну маску.

Слід зазначити, що основна героїня відео відреагувала правильно – витягнула з сумки маску. Ймовірно вона її планувала одягнути, проте відео на цьому моменті перервалося. Чи поїхала все ж маршрутка – невідомо.

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У місті виник транспортний колапс

Нові обмеження в Дніпрі почали діяти 18 жовтня, коли місто перейшло в червону зону. Того ж дня водії громадського транспорту почали дотримуватися правил.

Як наслідок, на зупинках вишикувалися величезні черги, оскільки більше маршруток на рейси не випустили. Згодом це пояснили тим, що просто не вистачає водіїв.