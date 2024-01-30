Чекатимемо їх у гості ще, – Гуменюк про збиття чергового російського літака

У понеділок, 29 січня, кримський паблік поширив інформацію, що на підльоті до острова Зміїний з екранів радарів зник російський Су-24. За його даними, бомбардувальник досі не повернувся на аеродром в окупованому Криму.

Коментатори жартома кажуть, що крейсер "Москва" запросив "сушку" на чай – на дно Чорного моря. Начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк прокоментувала 24 Каналу "зникнення" Су-24.

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Речниця ОК "Південь" зазначила, що Сили оборони працюють над тим, щоб перевага ворога в повітрі поступово вирівнювалася в мінусовий напрямок.

Активність тактичної авіації ворога, зокрема, в Чорному морі, не припиняється, попри такі показові уроки, які ми їм надаємо. Ми не будемо розкривати всіх наших методичних заходів. Чекатимемо їх у гості ще,

– сказала Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, у грудні 2023 року українським військовим також вдалося збити російський бомбардувальник Су-24М біля острова Зміїний. Його ліквідував зенітний ракетний підрозділ.

Останні втрати ворога в авіації

Речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов вранці 30 січня повідомив, що українські воїни знищили російський літак Су-34 в Луганській області. Ворожий винищувач-бомбардувальник ліквідували 29 січня.

Сили оборони 14 січня над акваторією Азовського моря завдали ударів по двох російських повітряних суднах – ДРЛВ А-50 та командному пункту Іл-22. А-50 заступив на чергування у районі Кирилівки близько 21:10 – 21:15. І практично відразу його вдалося збити. Трішки більше пощастило Іл-22. У нього підбиті двигуни.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що у грудні 2023 року українські військові знищили 3 російські бомбардувальники Су-34 на Півдні. І ще один такий винищувач-бомбардувальник вдалося ліквідувати на Маріупольському напрямку.