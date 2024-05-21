Сили оборони уразили в Севастополі ракетний корабель "Циклон", – Генштаб

У Генштабі підтвердили, що кілька днів тому Сили оборони уразили російський ракетний корабель "Циклон". Раніше у ЗМІ лише припускали це.

Внаслідок ракетної атаки на бухту окупованого Севастополя в ніч на 19 травня пошкоджений не тральник "Ковровець", а малий ракетний корабель "Циклон". Тепер інформацію підтвердили і в Генштабі.

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Сили Оборони уразили корабель "Циклон"

Нагадаємо, що у ніч на 19 травня вибухи лунали у тимчасово окупованому Севастополі, а ще у Джанкої, Євпаторії та Саках. Після цієї атаки ВМС України та Генштаб ЗСУ заявили про знищення тральника "Ковровець". Однак моніторингові канали почали писати про те, що насправді постраждав МРК "Циклон".

Тоді речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук у коментарі 24 Каналу повідомив, що цю інформацію перевіряють. 21 травня Генштаб таки підтвердив ці дані.

За уточненою інформацією, в ніч на 19 травня Сили оборони України уразили в Севастополі російський ракетний корабель "Циклон" проєкту 22800,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про МРК "Циклон"

"Циклон" – новий російський ракетний корабель проєкту 22800. Його збудували на суднобудівному заводі "Залив" в окупованій Керчі. Він був закладений 2016 року і спущений на воду у 2020-му. Ще у липні 2023 року окупанти в Керчі "урочисто" прийняли його до складу ВМФ Росії.

Малий ракетний корабель є навіть важливішою ціллю, ніж тральник. На борту корабля є ЗРГК "Панцир-М" та сучасне радіолокаційне озброєння, також він оснащений ракетами. Зокрема, "Циклон" має 8 пускових шахт для крилатих ракет "Калібр" та надзвукових ракет "Онікс".

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