ЗСУ утримують відбиті у росіян позиції на лівобережжі Дніпра, – Генштаб про гарячі точки фронту

Протягом 634 доби повномасштабного вторгнення відбулося 45 бойових зіткнень. Українські військові продовжують утримувати кілька плацдармів на лівобережжі Херсонщини.

У Генштабі назвали напрямки, де наступають українці, а де штурми проводять окупанти.

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У напрямку Мелітополя триває наступальна операція

Наші військові проводять штурмові дії на Мелітопольському напрямку, завдаючи ворогові значних втрат в особовому складі та техніці.

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику,

– йдеться у повідомленні Генштабу.

Крім того, на Півдні протягом доби авіація Сил оборони завдала 2 удари по районах дислокації живої сили окупантів. А підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 склади боєприпасів ворога.

Що відбувається на інших ділянках фронту

: 17 листопада Генштаб підтвердив , що українським військовим вдалося вибити окупантів з зайнятих ними позицій на лівому березі Дніпра та закріпитися там. Там пояснили, що у такий спосіб хочуть убезпечити населення правого берега від постійних російських обстрілів.На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни здійснюють диверсії, а також обстріли населених пунктів з території країни-агресорки. Там сьогодні під ворожим вогнем перебували близько 20 сіл.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки, східніше Петропавлівки та Іванівки Харківської області, де Сили оборони відбили 7 атак. На Бахмутському напрямку росіяни невдало штурмували українські позиції поблизу Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Там наші військові відбили 11 атак.

На Авдіївському напрямку ворог намагався наступати південніше Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Сєверного та Авдіївки Донецької області. Усі 9 атак противника були зупинені Силами оборони.

На Шахтарському напрямку окупанти здійснювали безуспішні атаки західніше Старомайорського Донецької області.

ЗСУ вийшли на Лівобережну Херсонщину

На Запорізькому та Лиманському напрямках загарбники наступальних дій не вели.