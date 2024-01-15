Сили опору у Мелітополі підірвали окупантів разом з технікою, – ГУР

На тимчасово окупованих територіях росіянам не дають спокою. Зокрема, стало відомо, що у Мелітополі підірвали ворогів разом із їхньою технікою.

На вулиці Гоголя в окупованому Мелітополі сили опору 14 січня підірвали окупантів. Українські партизани знищили автомобіль із ворогами.

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Серед росіян є поранені

Разом із російським УАЗом "Patriot" пошкоджень зазнали четверо окупантів.

Прилеглі до місця події вулиці перекрили, приїхало декілька автомобілів з медиками,

– мовиться в повідомленні.

Втім, за інформацією нашої розвідки, лікарі були потрібні зовсім не всім. Точна кількість втрат серед особового складу уточнюється.

Рух опору на окупованих територіях