Сили опору у Мелітополі підірвали окупантів разом з технікою, – ГУР
15 січня 2024, 11:11Читать новость на русском
Джерело:ГУР
На тимчасово окупованих територіях росіянам не дають спокою. Зокрема, стало відомо, що у Мелітополі підірвали ворогів разом із їхньою технікою.
На вулиці Гоголя в окупованому Мелітополі сили опору 14 січня підірвали окупантів. Українські партизани знищили автомобіль із ворогами.
Дивіться також Виття росіян зрозуміле: яке значення має збиття літака А-50 і пошкодження ІЛ-22
Серед росіян є поранені
Разом із російським УАЗом "Patriot" пошкоджень зазнали четверо окупантів.
Прилеглі до місця події вулиці перекрили, приїхало декілька автомобілів з медиками,
– мовиться в повідомленні.
Втім, за інформацією нашої розвідки, лікарі були потрібні зовсім не всім. Точна кількість втрат серед особового складу уточнюється.
Рух опору на окупованих територіях
- Агенти руху опору "Атеш" виявили тренувальний табір та особовий склад російських окупантів у селищі Чорноморське тимчасово окупованого Криму. Так, партизанський рух повідомив деталі про місцеперебування осередку російських військових на цій території. Партизани навіть вказали точні координати локації ворога.
- 31 грудня в окупованому Донецьку пролунало специфічне привітання з Новим роком та заклик до спротиву. Активісти руху "Жовта стрічка" закликали чинити спротив російській агресії. Активісти використали штучний інтелект для створення голосу Януковича. Привітання включили дистанційно.
- 15 грудня партизани підірвали російський потяг у тимчасово окупованому Мелітополі. Постраждали й тепловоз, й вагон, й залізничне полотно.
- Про це в ефірі телемарафону повідомив міський голова Іван Федоров. Він наголосив, що це вкрай важливо. Адже один з головних логістичних шляхів ворога пролягає до Запорізької лінії фронту саме з тимчасово окупованого півострова. Також зауважив, що це вже щонайменше 11 спецоперація спротиву по ліквідації потягів і залізничного полотна лише за цей рік.