20:51
3 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
14°C
20°C 12°C
  • середа
    23°C 13°C
  • четвер
    25°C 15°C
  • п'ятниця
    26°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Куди зник Путін. Очеретяне чудо Росії
Вєсті Кремля
21:19, 2 липня
Вєсті.UA. Нові фантазії Омеляна. Шевченкові дні
Вєсті.UA
19:41, сьогодні
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. ПТУ та ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Сильна злива в Одесі перетворила вулиці на ріки: фото і відео

1420 Читать новость на русском

У вівторок, 3 липня, в Одесі пройшла шалена злива, після якої чималою кількістю води затопило вулиці міста. Зокрема дощ залив проспект Небесної сотні.

Про це повідомляє "Пушкинская".

Під водою опинилися як одеські тротуари, так і проїжджі частини. Деякі водії намагалися проїхати затопленими вулицями, проте не всі зважувалися на такий вчинок, зважаючи на негоду. Відтак, на одній із вулиць утворився затор.

Читайте також: Під Одесою вирував потужний смерч: з'явилось відео

Через підтоплення вулиць Одеси припинили курсувати 5 трамваїв: №3,12,15, 20, 27. Також припинили роботу тролейбуси №7, 9, 10, 12.

Дивіться відео з Одеси після потужної зливи:

Дивіться відео наслідків зливи в Одесі:

Дивіться відео з одеських вулиць після "потопу":

 

#Одесса #лето #ЖККЁПТА

Допис, поширений Денис Карнаев (@karnaev.d.od)

 

Теги: Новини України Фотоновини Новини Одеси Негода в Україні Погода Надзвичайні ситуації Стихійні лиха
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Реєстрація вступників: нюанси і новації вступу-2018
сьогодні, 20:01 Реєстрація вступників: нюанси і новації вступу-2018
1548
Название полков армии РФ украинскими городами доказывает, что враг готовится к продолжению войны
сьогодні, 17:02 Название полков армии РФ украинскими городами доказывает, что враг готовится к продолжению войны
Юрій Бутусов 1238
Особливості "національного рекету" у Макіївці, або Як терористи розстрілюють підприємців
сьогодні, 14:58 Особливості "національного рекету" у Макіївці, або Як терористи розстрілюють підприємців
Олексій Чибісов 752
Київ втрачає легені: в столиці вирубано 1 мільйон дерев
сьогодні, 13:10 Київ втрачає легені: в столиці вирубано 1 мільйон дерев
Олеся Пинзеник 923
Як на зелених насадженнях відмити гроші, або як Кличко у Києві парки рахував
сьогодні, 12:02 Як на зелених насадженнях відмити гроші, або як Кличко у Києві парки рахував
Михайло Поживанов 1192
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук