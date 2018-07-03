Сильна злива в Одесі перетворила вулиці на ріки: фото і відео

У вівторок, 3 липня, в Одесі пройшла шалена злива, після якої чималою кількістю води затопило вулиці міста. Зокрема дощ залив проспект Небесної сотні.

Про це повідомляє "Пушкинская".

Під водою опинилися як одеські тротуари, так і проїжджі частини. Деякі водії намагалися проїхати затопленими вулицями, проте не всі зважувалися на такий вчинок, зважаючи на негоду. Відтак, на одній із вулиць утворився затор.

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Через підтоплення вулиць Одеси припинили курсувати 5 трамваїв: №3,12,15, 20, 27. Також припинили роботу тролейбуси №7, 9, 10, 12.

Дивіться відео з Одеси після потужної зливи:

Дивіться відео наслідків зливи в Одесі:

Дивіться відео з одеських вулиць після "потопу":