Сильний вітер наробив лиха в Україні: повалені дерева, зірвані дахи та людські жертви

В Україні оголосили штормове попередження через потужні пориви вітру, що подекуди сягають до 40 метрів за секунду. Негода вже встигла наробити лиха та забрала життя щонайменше трьох осіб.

У місті Коростишів на Житомирщині потужний вітер зірвав покрівлю з будівлі, яка впала на двох жінок. Одна з постраждалих померла, друга наразі у важкому стані перебуває у реанімації.

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"У Коростишеві через сильні пориви вітру з технічного приміщення будівлі магазину "Фуршет" зірвало покрівлю. Металевий лист розміром 11х14 метрів упав на двох жінок. Загинула мати та важко травмована її 23-річна донька", – повідомили в ДСНС.

Поліція за даним фактом відкрила кримінальне провадження.



У Коростишеві вітер зірвав дах з будинку, загинула жінка

На Вінниччині через вітер загинуло дві людини. 10 березня на 11-річну дівчинку впало дерево, коли вона стояла з мамою на тролейбусній зупинці. Дитина загинула на місці. Вже 11 березня у Хмільнику, що також на Вінниччині, через падіння дерева загинула 29-річна жінка.

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Чималої шкоди наробив вітер і у Києві. Там позривало дахи будинків та попадало багато дерев. На вулиці Лисенка зірвало частину даху з шестиповерхового будинку на дорогу і тротуар. Через інцидент ніхто не постраждав, але було пошкоджено три автомобілі.

На зупинці Івана Шевцова впало сухе дерево, через що постраждала жінка. На Дегтярівській вітер звалив дерево просто на велосипедиста. Хлопець сильно постраждав та був госпіталізований – у нього зламана нога.

У Львові пориви вітру зривали дахи та обривали лінії електропередач.

Загалом по Україні через негоду майже півсотні сіл і містечок залишились без електропостачання. Найбільше – у Львівській області, де знеструмлені 19 населених пунктів. Постраждали також окремі райони у Київській, Житомирській, Луганській та Чернівецькій областях.

Де чекати сильні пориви вітру 11 березня? В Україні оголосили штормове попередження через шквали вітру, дощі, та снігопади в західних регіонах. Негода не вщухає, а навпаки лише посилиться. Сильні пориви вітру до 25-30 метрів за секунду відчують жителі Львівської, Волинської, Івано-Франківської, Чернівецької, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Житомирської, Вінницької, Київської, Черкаської, Кіровоградської, Чернігівської, Сумської та Полтавської областей.





У частині областей Украни пронесеться сильний вітер