17:54
11 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ НЕГОДА В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Як в РФ святкують відкриття смітників. Щасливі росіяни – п'яні росіяни
      Вєсті Кремля
      19:18, 9 березня
      Вєсті. UA. Жир: Труханов краде сирники Тимошенко. Скелет у шафі Ляшка
      Вєсті.UA
      20:13, 9 березня
      Банки банкрути і їх елітні квадратні метри: хто виводить активи з фонду гарантування
      ЦРУ
      09:03, 8 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: "Як козаки" стали культовими
      Згадати все
      22:10, 6 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ НЕГОДА В УКРАЇНІ

      Сильний вітер наробив лиха в Україні: повалені дерева, зірвані дахи та людські жертви

      2573 Читать новость на русском
      Сильний вітер наробив лиха в Україні
      Сильний вітер наробив лиха в Україні / Фото з відкритих джерел

      В Україні оголосили штормове попередження через потужні пориви вітру, що подекуди сягають до 40 метрів за секунду. Негода вже встигла наробити лиха та забрала життя щонайменше трьох осіб.

      У місті Коростишів на Житомирщині потужний вітер зірвав покрівлю з будівлі, яка впала на двох жінок. Одна з постраждалих померла, друга наразі у важкому стані перебуває у реанімації.

      Читайте також: Як діяти під час сильного вітру: основні правила

      "У Коростишеві через сильні пориви вітру з технічного приміщення будівлі магазину "Фуршет" зірвало покрівлю. Металевий лист розміром 11х14 метрів упав на двох жінок. Загинула мати та важко травмована її 23-річна донька", – повідомили в ДСНС.

      Поліція за даним фактом відкрила кримінальне провадження.


      У Коростишеві вітер зірвав дах з будинку, загинула жінка

      На Вінниччині через вітер загинуло дві людини. 10 березня на 11-річну дівчинку впало дерево, коли вона стояла з мамою на тролейбусній зупинці. Дитина загинула на місці. Вже 11 березня у Хмільнику, що також на Вінниччині, через падіння дерева загинула 29-річна жінка.

      Читайте також: У Карпатах на початку весни випало майже 2 метри снігу: фото і відео

      Чималої шкоди наробив вітер і у Києві. Там позривало дахи будинків та попадало багато дерев. На вулиці Лисенка зірвало частину даху з шестиповерхового будинку на дорогу і тротуар. Через інцидент ніхто не постраждав, але було пошкоджено три автомобілі.

      На зупинці Івана Шевцова впало сухе дерево, через що постраждала жінка. На Дегтярівській вітер звалив дерево просто на велосипедиста. Хлопець сильно постраждав та був госпіталізований – у нього зламана нога.

      У Львові пориви вітру зривали дахи та обривали лінії електропередач.

      Загалом по Україні через негоду майже півсотні сіл і містечок залишились без електропостачання. Найбільше – у Львівській області, де знеструмлені 19 населених пунктів. Постраждали також окремі райони у Київській, Житомирській, Луганській та Чернівецькій областях.

      Де чекати сильні пориви вітру 11 березня? В Україні оголосили штормове попередження через шквали вітру, дощі, та снігопади в західних регіонах. Негода не вщухає, а навпаки лише посилиться. Сильні пориви вітру до 25-30 метрів за секунду відчують жителі Львівської, Волинської, Івано-Франківської, Чернівецької, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Житомирської, Вінницької, Київської, Черкаської, Кіровоградської, Чернігівської, Сумської та Полтавської областей.


      У частині областей Украни пронесеться сильний вітер

      blog_ava
      13-літня школярка спричинила ДТП у Тернополі (оновлено)
      сьогодні
      9376
      Теги: Новини України Новини Києва Новини Львова Погода Негода в Україні Жертви Вінниця Новини Житомира
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Світова фінансова криза у 2019 році: чи варто хвилюватися українцям
      сьогодні , 17:30 Світова фінансова криза у 2019 році: чи варто хвилюватися українцям
      Тетяна Острікова 169
      Невиправдані очікування: перемоги і провали мера Віталія Кличка
      сьогодні , 17:29 Невиправдані очікування: перемоги і провали мера Віталія Кличка
      80
      Огорожа, яка прикрасить ваш двір: як зробити її надійною і більш довговічною
      сьогодні , 11:00 Огорожа, яка прикрасить ваш двір: як зробити її надійною і більш довговічною
      1089
      Жители оккупированного Донбасса создали подпольный Telegram-канал
      сьогодні , 17:01 Жители оккупированного Донбасса создали подпольный Telegram-канал
      Повернись живим 381
      Замок Богомолець: що відомо про нерухомість кандидатки в президенти
      сьогодні , 16:01 Замок Богомолець: що відомо про нерухомість кандидатки в президенти
      Юлія Гілей 2316
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук