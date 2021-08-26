Окрім принижень, підсудний також викрикував матері погрози. Тому вона вкотре була змушена звернутися до поліції.

До теми Штрафи та громадські роботи: Зеленський посилив відповідальність за домашнє насилля

Призвело до психологічних страждань

Чоловіка судили за статтею про домашнє насильство. Покарання, яке йому обрали, є найважчим із можливих – 2 роки ув'язнення. Жінка розповіла на суді, що її син переважно вчиняв злочини, коли пив алкоголь. За її словами, постійні приниження гідності завдавали психологічних страждань.

У прокуратурі повідомили, що цей зловмисник не лише раніше вже був судимий за домашнє насильство над матір'ю. Його багато разів притягували до адміністративної відповідальності за це порушення.

Зверніть увагу! Це рішення суду ще не набрало законної сили. Тому наразі чоловік ще може подати апеляцію та уникнути потрапляння до в'язниці.

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