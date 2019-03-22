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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ

      Сім годин у черзі: сотні людей у Києві намагаються змінити місце голосування (фото)

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      Сотні людей у Києві не можуть потрапити до відділень реєстру виборців. Адже 25 березня – останній день подання заявки на зміни до реєстру.

      Про це у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу. 

      Читайте також: Вибори президента-2019: як проголосувати не за місцем реєстрації

      Президентські вибори в Україні відбудуться вже зовсім скоро – 31 березня. Тож чимало громадян, які мають намір голосувати не за місцем реєстрації, вирішили "застрибнути в останній вагон" й внести зміни до реєстру виборців, через що районних державних адміністраціях столиці утворилися величезні черги.


      Черга в одну зі столичних РДА


      Солом'янська РДА у Києві

      Нагадаємо, щоб змінити місце голосування до реєстру потрібно надати оригінали документів: паспорт, а також довідку з навчання, місця роботи, про право власності або оренду житла, документи про робоче відрядження.

      Загалом вже понад 100 тисяч українців змінили місце голосування перед президентськими виборами.

      Більше про кандидатів у президенти дивіться тут.
      Матеріали про нерухомість кандидатів у президенти можна дізнатися тут.

      Календар президентських виборів-2019: головні дати

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      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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