Безглузді міркування Симоньян: чи наважиться Росія застосувати ядерну зброю

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян запропонувала радикальний крок. Росія, замість того, щоб "бити по Вашингтону", може вчинити термоядерний вибух "десь над Сибіром". І єдиним серйозним наслідком його стане нібито виведення з ладу усієї радіоелектроніки, супутників та зокрема телефонів.

Військовий експерт Сергій Грабський розповів 24 Каналу, що Росія жодного разу не проводила випробування ядерних боєприпасів. Ба більше, Кремль навіть не уявляє, яку ядерну зброю він має, і на що ця зброя здатна.

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Специфічний вид боєприпасів

В цьому сенсі серйозно розглядати "міркування" Симоньян – безглуздо.

До того ж термоядерна бомба – це специфічний вид боєприпасів, тому навіть не розглядаю потенційно можливості щодо її використання,

– зазначив військовий експерт.

Крім того, протягом останніх 50 років світ створив таку унікальну та високоефективну систему моніторингу та контролю за всіма ядерними об'єктами, що виключає можливість навіть думки про те, що така зброя може бути використана.

Росія після розпаду СРСР не проводила жодних ядерних випробувань. Останнє ж випробування за радянських часів відбулось у жовтні 1990 року на полігоні Нова земля – на архіпелагу у Північному Льодовитому океані.

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А Державний департамент повідомляє, що жодної зміни в експлуатації ядерних об'єктів не зафіксовано. І це, на думку військового експерта, має нас усіх заспокоювати.

"А такі гарячкові думки Симоньян можуть бути пов'язані з її бажанням привернути до себе увагу. Вона елементарно не розуміє, про що говорить і що таке взагалі ядерна зброя. І не тільки сама зброя, а весь комплекс дій, який пов'язані з цим", – наголосив Сергій Грабський.

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