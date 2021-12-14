Сім'ю скандального Гогілашвілі охороняє підрозділ СБУ Альфа, – Bihus.info

Журналісти стверджують, що нібито сім'ю скандального заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі охороняє підрозділ Служби безпеки України Альфа. У спецслужбі зазначили, що інформація щодо охорони осіб є конфіденційною.

Розслідувачі зафіксували, як сина помічниці президента Марії Левченко та Гогілашвілі привіз до КВЦ Парковий автомобіль з номерами СБУ. Це нібито було 21 листопада, коли у комплексі проходило засідання "Слуги народу".

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З хлопчиком міг бути співробітник Альфа

Дитину нібито привезли на авто Chevrolet Suburban. Журналісти зазначають, що, зважаючи на товщину дверцят та віконних рам, машина броньована. З неї вийшов чоловік, а за вже ним – хлопчик.

Номерні знаки закріплені за автомобілем Volkswagen Transporter. Журналісти стверджують, що партія таких у 2019 році надійшла на баланс СБУ. Джерела ЗМІ кажуть, що чоловік, який вийшов з машини перед хлопцем, є співробітником спецпідрозділу Альфа СБУ.

До речі, поїхав хлопчик з Паркового вже на іншому авто – Mazda 3. За інформацією ЗМІ, машина зареєстрована на Левченко.

Що кажуть в СБУ

Розслідувачам відповіли: інформація, що стосується осіб, яким за необхідності та за наявності відповідних підстав надається охорона, є конфіденційною. Крім того, наголосили, СБУ діє виключно в межах законодавства.

Це стосується діяльності із забезпечення безпеки осіб, які охороняються, та членів їхніх сімей зокрема,

– додали у спецслужбі.

У редакції розповіли, що, крім відповіді СБУ, отримали підтвердження від іншого правоохоронного органу, що сім'ї Гогілашвілі дійсно надали охорону Альфи. Сам Гогілашвілі та Левченко не відповіли на телефонні дзвінки.

Чи може Альфа СБУ охороняти Гогілашвілі

Журналісти зауважили, що Альфа СБУ може надавати охорону учасникам кримінальних справ. Чиновники для отримання охорони використовують провадження про нібито загрозу життю.

Додали, що політики, яким не передбачено держохорону, можуть користуватись такими речами. Зокрема, помічнику президента та заступнику міністра за посадою держохорона не надається.

Сім'ю скандального Гогілашвілі може охороняти підрозділ СБУ Альфа: дивіться відео

Скандал із Гогілашвілі: що відомо

11 грудня тоді ще заступник Монастирського втрапив у скандал. У мережі оприлюднили відео з блокпоста в Краматорську, що на Донеччині. На кадрах Гогілашвілі нецензурно лаявся через те, що правоохоронці зупинили його авто.

Згодом він вибачився за свою поведінку. Проте президент Володимир Зеленський попросив звільнити заступника очільника МВС.

Після скандалу журналісти-розслідувачі знайшли дані Гогілашвілі у Федеральній податковій службі Росії. Згідно з ними, колишній посадовець отримав російський паспорт у 2003 році.

Гогілашвілі 13 грудня написав заяву на відставку. Він зазначив, що "винен і це показовий приклад для всіх". На сайті Кабінету міністрів з'явилась офіційна інформація про звільнення.

"Розборки" на блокпості, дивіться відео: