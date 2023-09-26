Кадиров підставив Путіна: якими будуть наслідки публікації відео з побиттям росіянина

Опубліковане Рамзаном Кадировим відео з побиттям ув'язненого росіянина наробило багато галасу в Росії. Цей демонстративний виклик російським правоохоронцям може дорого обійтися Владіміру Путіну.

Такою думкою із 24 Каналом поділився російський політолог Аббас Галлямов. За його словами, відео із побиттям росіянина, що спалив Коран, є серйозним ударом по репутації Путіна серед російських націоналістів та фашистів.

Дивіться також В Україну вперше приїхала росіянка за полоненим чоловіком: його реакція – неоднозначна

Навіщо Кадиров опублікував відео

Через війну позиції Кадирова в публічному просторі суттєво ослабли. Спочатку його підрозділи розгромили ЗСУ в перші дні війни, а потім він невдало змагався з Пригожиним за статус найбільш шанованого в мілітарних колах лідера.

На додачу до цього посилились і його проблеми зі здоров'ям, аж до того, що ЗМІ почали розносити чутки про його смерть.

"Кадирову некомфортно перебувати в такому контексті (слабкого політика – 24 Канал). Він людина імпульсивна, й напевно вирішив відновити свою репутацію беззаконника, сваволею якого всі безпорадно обурюються", – припустив політолог.

Чому публікація відео з побиттям шкодить Путіну

Імпульсивне рішення Кадирова опублікувати відео місячної давності нашкодило і самому Кадирову, і Владіміру Путіну.

"Яким би ідіотом не був волгоградець, що спалив Коран, в суспільній думці він все одно є росіянином. І для так званих "російських патріотів", які активно підтримують війну і які є дуже потрібними Кремлю, це є великим ударом", – пояснив Галлямов.

Фактично, саме Путін віддав російського молодика на побиття, коли підтримав рішення перенести розгляд справи з Волгограда в підконтрольний Кадирову регіон. Російський диктатор опинився у ситуації, коли не може відреагувати на витівку свого ставленика, адже свідомо дозволив цьому статися.

Аббас Галлямов про інцидент із побиттям палія Корану: дивіться відео

Путін не може "відіграти" своє рішення назад, адже йому потрібні кадирівські підрозділи на фронті. І це дуже розлючує так званих "російських патріотів". Раніше кремлівський диктатор міг утримувати баланс між чеченцями та російськими силовиками, але після того, як його влада ослабла через війну, це протистояння загострюється.

"Насправді, Кадиров пов'язаний із Путіним однією ниткою. Якщо слабшає Путін, то слабшає і його ставленик. Але цього разу замість діяти в інтересах диктатора Кадиров поставив йому підніжку", – переконаний політолог.

Що відомо про інцидент зі спаленням Корану

Скандальне спалення священної книги мусульман трапилося в травні 2023 року. Його вчинив 19-річний Нікіта Журавєль, який нібито є вихідцем з Кримського півострова.

Російські силовики швидко затримали молодика й висунули йому звинувачення у "образі почуттів вірян". Справу почали розглядати у Волгограді, її з якоїсь причини перенесли до столиці Чечні, яка розташована за 600 кілометрів від місця злочину.

Інформація про те, що палія священної книги жорстоко побили у в'язниці, з'явилися ще минулого місяця. Однак скандалу можна було уникнути, якби Кадиров не опублікував відео побиття ув'язненого, де "відзначився" його син Адам. Цим кремлівський ставленик кинув виклик своїм ворогам, адже вкотре показав, що стоїть вище, ніж російський закон.

Російські націоналісти, що найбільше обурюються свавіллям Кадирова, не здатні на масштабні акції протести щодо цього випадку. Головна загроза від них полягає в тому, що вони є гучними в інформаційному просторі. Їхні бідкання і нарікання в інтернеті, яку з усіх сил намагалась зображати російська пропаганда.