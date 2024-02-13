Війна переходить у нову стадію, – Сирський пояснив, що має на увазі
Джерело:ZDF
Олександр Сирський поспілкувався з німецькими журналістами. Він пояснив особливості російсько-української війни.
Олександр Сирський дав інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF. Це сталося ще до його призначення на посаду Головнокомандувача ЗСУ.
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Чому війни переходить у нову стадію
Новий Головнокомандувач ЗСУ заявив, що роль дронів у російсько-українській війні постійно збільшується. За його словами, і Україна, і Росія все частіше застосовують БпЛА.
Сирський навів приклад. Якщо раніше командир міг побачити якусь обмежену частину поля бою з бліндажа чи спостережного пункту, то зараз він бачить всю картину бойових дій та навіть набагато більше за допомогою безпілотників. Дрони фактично переміщуються по всій смузі бойових дій.
Ця війна значно підвищує значення технологічного прогресу у Збройних Силах і в самому процесі збройної боротьби… Тобто війна переходить у нову стадію,
– зазначив він.
Сирський дав зрозуміти, що для ЗСУ використання наземних роботизованих платформ та модулів, які керуються дистанційно, вже не є чимось новим. Вони дают можливість берегти життя українських захисників.
Що ще сказав Сирський в інтерв'ю
- Головнокомандувач ЗСУ під час розмови з німецькими журналістами зауважив, що тривалість російсько-української війни залежатиме від допомоги західних партнерів нашій державі. Крім цього перспектива закінчення бойових дій залежатиме від ефективності дій самих українців.
- Сирський також зізнався, що усвідомив довготривалість війни ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він у 2014 році зрозумів, що протистояння російській окупаційній армії може зайняти багато часу.
- Ще під час інтерв'ю Головком заявив, що Україна повинна вийти на свої кордони 1991 року. Тільки так можна завершити війну з Росією, бо альтернативи немає.