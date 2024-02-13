Війна переходить у нову стадію, – Сирський пояснив, що має на увазі

Олександр Сирський поспілкувався з німецькими журналістами. Він пояснив особливості російсько-української війни.

Олександр Сирський дав інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF. Це сталося ще до його призначення на посаду Головнокомандувача ЗСУ.

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Чому війни переходить у нову стадію

Новий Головнокомандувач ЗСУ заявив, що роль дронів у російсько-українській війні постійно збільшується. За його словами, і Україна, і Росія все частіше застосовують БпЛА.

Сирський навів приклад. Якщо раніше командир міг побачити якусь обмежену частину поля бою з бліндажа чи спостережного пункту, то зараз він бачить всю картину бойових дій та навіть набагато більше за допомогою безпілотників. Дрони фактично переміщуються по всій смузі бойових дій.

Ця війна значно підвищує значення технологічного прогресу у Збройних Силах і в самому процесі збройної боротьби… Тобто війна переходить у нову стадію,

– зазначив він.

Сирський дав зрозуміти, що для ЗСУ використання наземних роботизованих платформ та модулів, які керуються дистанційно, вже не є чимось новим. Вони дают можливість берегти життя українських захисників.

Що ще сказав Сирський в інтерв'ю