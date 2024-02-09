Сирський став головнокомандувачем ЗСУ: у Пентагоні сказали, що працюватимуть з генералом

Олександр Сирський 9 лютого став головнокомандувачем ЗСУ після відставки Валерія Залужного. У США вже підтвердили готовність працювати з українським генералом.

Помічниця міністра оборони США Селеста Валландер зазначила, що Олександр Сирський "досвідчений та успішний командир". Тому Пентагон і надалі співпрацюватиме з ним.

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У Пентагоні висловилися щодо призначення Сирського

Помічниця голови Пентагону наголосила, що Володимир Зеленський є президентом своєї країни, і "Україна, на відміну від Росії, має демократичний цивільний контроль над військовими".

Сполучені Штати поважають і будуть працювати з тим, кого демократично обрана влада, лідер, президент Зеленський, обере своїм головнокомандувачем, і ми будемо ефективно працювати з генералом Сирським, ми вже це робимо,

– наголосила Валландер.

Крім того, прессекретар Пентагону Патрік Райдер запевнив, що США продовжуватимуть підтримувати Україну, попри відставку головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Райдер додав, що міністр оборони США Ллойд Остін ще не спілкувався з новопризначеним головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Сирський став новим головнокомандувачем ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський 9 лютого звільнив з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Його місце обійняв генерал Олександр Сирський.

До цього Сирський був командувачем Сухопутних військ ЗСУ. Однак з переведенням на нову посаду Зеленський звільнив Сирського з його минулого посту.

У вечірньому зверненні Зеленський наголосив, що очікує від нового головнокомандувача впровадження змін у Збройні Сили нашої держави. За словами глави держави, Сирський має представити свою команду вже найближчими днями.

За час війни Олександр Сирський відзначився потужними цитатами про війну, українську землю та ворога. Що саме казав Сирський, які його словами закарбуються у пам'яті надовго – читайте у матеріалі.

Варто зазначити, що окрім Сирського провів десятки розмов із командирами різного рівня. Зокрема, президент говорив із бригадними генералами Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатим, Ігорем Скибюком та полковниками Павлом Палісою і Вадимом Сухаревським. Усі вони розглядаються на керівні посади в армії.