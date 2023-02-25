Бої йдуть на околицях міста, – Сирський побував у пекельному Бахмуті
Джерело:Сухопутні війська ЗСУ
Командувач Східного угрупування військ Олександр Сирський побував у Бахмуті. Там генерал-полковник відвідав військові частини Сил оборони, які захищають місто та підступи до нього.
Як повідомили у Сухопутних військах, росіяни не полишають спроби прорвати оборону та захопити Бахмут. Окупанти зосередили основні зусилля на захопленні Бахмута та його оточенні.
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Росіяни намагаються оточити Бахмут
У повідомленні йдеться, що бої ідуть навколо самого міста та на його околицях.
У ході роботи командувач Східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський перевірив стан справ у підпорядкованих підрозділах, заслухав командирів підрозділів щодо проблемних питань, надав допомогу у їх вирішенні та підтримав військовослужбовців, які мужньо відбивають атаки ворога,
– повідомили військові.
Крім того, Сирський подякував всім захисникам, "відзначивши їх надзвичайну стійкість та героїзм та нагородив кращих захисників цінними подарунками".
Сирський побував у Бахмуті / Фото Сухопутні війська
Яка ситуація під Бахмутом
- Українські військові вже кілька місяців утримують оборону навколо Бахмута від нападів російських військ, які не можуть прорвати нашу оборону. У боях росіяни зазнають значних втрат.
- Росія кидає в бій значні резерви, але їх швидко втрачає. За добу під Бахмутом Росія може втратити до сотні військових. Наразі Сили оборони утримують місто, попри численні атаки російських військ.
- За словами керівника ГУР МО Кирилом Будановим, Україна не має права відступати з Бахмута. Він пояснив, що утримання міста має велике значення для України.
- Буданов зауважив, що українські військові під Бахмутом виснажують окупантів і захищають свою територію, яку не можна оцінювати у контексті доцільності її збереження чи передачі.
- Також зазначимо, що 23 лютого розвідка Міноборони Великої Британії інформувала, що впродовж останніх 48 годин тривають важкі бої в районі Бахмута, де українські сили зберігають шляхи постачання відкритими на захід, попри повзуче оточення Росії протягом останніх шести тижнів.