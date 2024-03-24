"Система не витримує": у Кривому Розі – екстрені відключення світла

Вночі окупанти вдарили "Шахедами" по енергетичній інфраструктурі Кривого Рогу. Тепер у місті вимушено запровадять екстрені відключення.

Під час нічної атаки 24 березня через падіння уламків у Кривому Розі пошкоджені тепломережі і лінія електропередач.

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Екстрені відключення

Гендиректор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко повідомив, що внаслідок останніх обстрілів у місті та районі застосують екстрені відключення світла.

За його словами, наразі енергосистема має знижену потужність і не витримує. Тому Укренерго наказало обмежити споживання.

Спочатку сподівалися, що стабілізувати ситуацію вдасться лише за рахунок обмеження для бізнесу. Однак виявилося, що цього недостатньо і треба запроваджувати відключення для населення також.

Водночас по іншим районам Дніпропетровщини ситуація краща, вчора заживили усіх споживачів.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук заявив, що без світла наразі залишаються близько 15 тисяч родин у Центрально-Міському, Довгинцівському та Металургійному районах Кривого Рогу.

Він підкреслив, що усі важливі установи та об'єкти критичної інфраструктури працюватимуть від генераторів.

: У YASNO заявили, що внаслідок останніх обстрілів втрачено 50 відстотків генераційних об'єктів групи ДТЕК. На відновлення підуть не день, не тиждень і навіть не місяць.

Слід зауважити, що енергетика Дніпропетровщини перебувала під ворожим обстрілом ракетами і дронами і у ніч проти 22 березня та 23 березня.

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