В НАТО почалось "відфутболювання" систем ППО Patriot: чи дійдуть вони до України

У НАТО не зовсім розуміють, хто має вирішити питання передачі систем ППО Patriot Україні. Столтенберг говорить про Німеччину, а Німеччина про НАТО.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Defence Express Іван Киричевський. Раніше повідомлялось про те, що в Офісі Президента відреагували на пропозицію передачі ППО Patriot.

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Системи ППО НАТО

Киричевський зазначив, що є хибна думка, ніби системи ППО НАТО здатні збити все, що летить. Це не так, та й систем ППО в НАТО практично немає. Це озброєння, яке належить країнам-членам НАТО.

ППО НАТО – це просто збірна суміш усього того, що є у розпорядженні НАТО. На балансі НАТО перебуває хіба декілька літаків, а також центр управління об'єднаної системи ППО. Це єдина система ППО, яка є у розпорядженні НАТО, як блоку,

– зауважив військовий експерт Defence Express.

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Дороговартісна ППО Patriot

Він продовжив, що насправді система ППО Patriot є дороговартісною в обслуговуванні. Крім того, там непросте програмне забезпечення яке потрібно налаштовувати. Тому, для України навіть краще буде отримати більше дешевших засобів ППО, їхня ефективність буде вищою.

"Судячи з вартості зенітних ракет до цих систем, вона перетворилась на білого слона. У плані стримування так, а ось у плані затрат – ні", – наголосив Киричевський.

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