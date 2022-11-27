В НАТО почалось "відфутболювання" систем ППО Patriot: чи дійдуть вони до України
У НАТО не зовсім розуміють, хто має вирішити питання передачі систем ППО Patriot Україні. Столтенберг говорить про Німеччину, а Німеччина про НАТО.
Про це 24 каналу розповів військовий експерт Defence Express Іван Киричевський. Раніше повідомлялось про те, що в Офісі Президента відреагували на пропозицію передачі ППО Patriot.
Важливо Польща хоче передати Україні системи ППО Patriot: Німеччина заявила, що це поки неможливо
Системи ППО НАТО
Киричевський зазначив, що є хибна думка, ніби системи ППО НАТО здатні збити все, що летить. Це не так, та й систем ППО в НАТО практично немає. Це озброєння, яке належить країнам-членам НАТО.
ППО НАТО – це просто збірна суміш усього того, що є у розпорядженні НАТО. На балансі НАТО перебуває хіба декілька літаків, а також центр управління об'єднаної системи ППО. Це єдина система ППО, яка є у розпорядженні НАТО, як блоку,
– зауважив військовий експерт Defence Express.
Киричевський про те, чи дійдуть до України системи ППО Patriot: дивіться відео
Дороговартісна ППО Patriot
Він продовжив, що насправді система ППО Patriot є дороговартісною в обслуговуванні. Крім того, там непросте програмне забезпечення яке потрібно налаштовувати. Тому, для України навіть краще буде отримати більше дешевших засобів ППО, їхня ефективність буде вищою.
"Судячи з вартості зенітних ракет до цих систем, вона перетворилась на білого слона. У плані стримування так, а ось у плані затрат – ні", – наголосив Киричевський.
Повітряні сили ЗСУ: останні новини
- Україна постійно говорить світу, яка техніка та зброя потрібна ЗСУ для успішної роботи. Повітряні сили як ніхто інший дуже потребують потужного озброєння, щоб захистити небо над нашою країною.
- Україна може отримати зенітно-ракетні системи Patriot, які Німеччина хоче передати Польщі, оскільки Варшава пропонує ці системи ППО віддати нам. У Повітряних силах ЗСУ вважають, що ці системи могли б захистити як українську територію, так і європейське небо.
- Останнім часом Росія атакує Україну меншою кількістю дронів-камікадзе. Це може свідчити про те, що у росіян наразі поменшало іранських безпілотників.