Росія зруйнувала четверту систему міжнародних відносин: на порозі чого нині стоїть світ

14 вересня 2023, 13:20
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Сьогодні перед усім світом стоять глобальні виклики. Теперішня фаза повномасштабної війни є найвищою точкою у тому, що відбувається.

Найгірше, що зробили росіяни – це повністю зруйнували четверту систему міжнародних відносин. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник, додавши, що наступна система також постане у великому світовому протиборстві.

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Які є системи міжнародних відносин

Усього є чотири таких системи, які склалися за результатами війн:

  • Вестфальська, яка підбила підсумки Тридцятилітньої війни, що закінчилася в 1648 році;
  • Віденська – за результатами наполеонівських війн;
  • Версальська – укладена після Першої світової війни;
  • Ялтинсько-Потсдамська – остання система, яка склалася за результатами Другої світової війни і яку знищила Росія.

Петро Черник звернув увагу на важливу подію, яка нещодавно трапилася, а саме – формування двох глобальних світових блоків. Мовиться, про Глобальний Південь і Глобальну Північ.

БРІКС запросила до себе непримиренних конкурентів – Іран і Саудівську Аравію. Це відбулося за посередництва Китаю. Тож є Глобальний Південь, і якщо порахувати його у вираженні людського потенціалу – це практично 6 мільярдів людства,
– сказав військовий експерт.

Також є Глобальна Північ, до якої Україна хоче повернутися. Наша держава відмовляється від радянської класифікації про країни "першого світу", тобто капіталістичні та "другого світу" – соціалістичні.

Петро Черник розповів про зміни у міжнародній системі відносин: дивіться відео

Що для України означає таке переформатування світу

Географія є найфундаментальнішим аспектом геополітики, адже уряди приходять і відходять, вмирають навіть диктатури, але географічні хребти залишаються незмінними. Про це ще раніше писав геополітик Ніколас Спайкмен. Військовий експерт також навів приклади найбільших вторгнень з Азії в Європу. Наприклад, Османська навала, яка багато років штурмувала Візантію.

Тепер ставимо собі питання, а чи буде по-іншому в частині нашого геополітичного положення? Ще Самуель Гантінгтон писав, що зіткнення цивілізацій неминуче і ми, на жаль, знову є плацдармом,
– зауважив Черник.

Відтак нам треба шукати своє місце, а ми знаємо, що є європейською нацією, тому в нас немає іншої альтернативи, ніж Глобальна Північ.

Саміт БРІКС: про що говорили

  • Група БРКІС була створена задля обговорення економічних проблем. Наразі до неї входять Бразилія, Росія, Індія, Китай та ПАР. Наприкінці серпня у ПАР відбувся саміт БРІКС, де заявили про розширення організації з 2024 року. Приєднатися до неї запросили ще 6 країн.
  • Владімір Путін на саміт не поїхав, однак виступив на заході онлайн. Російський диктатор почав розповідати, що країна-агресорка начебто має "5 економіку у світі", а також взявся розхвалювати спроможності, які нібито навіть більші ніж у Німеччини. Згодом його промову назвали "виступом аутсайдера на чужому концерті".
  • Для Китаю саміт мав стати певною базою для створення свого угрупування держав на противагу "Великій сімці". Оскільки Росія суттєво ослабла упродовж повномасштабної війни проти України, Китай, ймовірно, хоче цим скористатися.

Автор: Наталя Бельзецька