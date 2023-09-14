Росія зруйнувала четверту систему міжнародних відносин: на порозі чого нині стоїть світ

Сьогодні перед усім світом стоять глобальні виклики. Теперішня фаза повномасштабної війни є найвищою точкою у тому, що відбувається.

Найгірше, що зробили росіяни – це повністю зруйнували четверту систему міжнародних відносин. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник, додавши, що наступна система також постане у великому світовому протиборстві.

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Які є системи міжнародних відносин

Усього є чотири таких системи, які склалися за результатами війн:

Вестфальська, яка підбила підсумки Тридцятилітньої війни, що закінчилася в 1648 році;

Віденська – за результатами наполеонівських війн;

Версальська – укладена після Першої світової війни;

Ялтинсько-Потсдамська – остання система, яка склалася за результатами Другої світової війни і яку знищила Росія.

Петро Черник звернув увагу на важливу подію, яка нещодавно трапилася, а саме – формування двох глобальних світових блоків. Мовиться, про Глобальний Південь і Глобальну Північ.

БРІКС запросила до себе непримиренних конкурентів – Іран і Саудівську Аравію. Це відбулося за посередництва Китаю. Тож є Глобальний Південь, і якщо порахувати його у вираженні людського потенціалу – це практично 6 мільярдів людства,

– сказав військовий експерт.

Також є Глобальна Північ, до якої Україна хоче повернутися. Наша держава відмовляється від радянської класифікації про країни "першого світу", тобто капіталістичні та "другого світу" – соціалістичні.

Петро Черник розповів про зміни у міжнародній системі відносин: дивіться відео

Що для України означає таке переформатування світу

Географія є найфундаментальнішим аспектом геополітики, адже уряди приходять і відходять, вмирають навіть диктатури, але географічні хребти залишаються незмінними. Про це ще раніше писав геополітик Ніколас Спайкмен. Військовий експерт також навів приклади найбільших вторгнень з Азії в Європу. Наприклад, Османська навала, яка багато років штурмувала Візантію.

Тепер ставимо собі питання, а чи буде по-іншому в частині нашого геополітичного положення? Ще Самуель Гантінгтон писав, що зіткнення цивілізацій неминуче і ми, на жаль, знову є плацдармом,

– зауважив Черник.

Відтак нам треба шукати своє місце, а ми знаємо, що є європейською нацією, тому в нас немає іншої альтернативи, ніж Глобальна Північ.

Саміт БРІКС: про що говорили