Небезпечне сусідство: в Естонії до кінця року встановлять системи для сирен

Естонія уклала договір на купівлю сирен оповіщення про загрозу зі словацькою компанією Telegrafia. Перші сирени з'являться вже наприкінці 2022 року.

Система оповіщення населення за допомогою сирен може використовуватися у разі військової загрози, великих катастроф та надзвичайних ситуацій.

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Де встановлять системи оповіщення

На першому етапі сирени встановлять у 22 містах: Таллінні та околицях столиці, Тарту, Нарве, Пярну, Виру, Палдіскі, Сілламяе, Тапа, Йихві, Кохтла-Ярве, Маарду та Мууга, Раквере, Валга, Кейла, Вільянді, Йи Рапла, Кярдла, Курессааре, Хаапсалу та Пайде.

Сирени з'являться на стінах високих споруд, таких як телекомунікаційні щогли, труби тощо. Переговори з власниками відповідних об'єктів уже тривають.

На створення системи оповіщення про загрозу за допомогою сирен держава виділила 4,5 мільйона євро.

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