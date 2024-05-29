"Були відповідні домовленості": Зеленський анонсував отримання додаткових систем ППО від Іспанії
Джерело:Володимир Зеленський
Володимир Зеленський заявив, що Україна домовилась з Іспанією про допомогу в посиленні протиповітряної оборони для захисту від російських атак.
Про це президент України заявив на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру в Лісабоні 28 травня.
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Захист неба як пріоритет
Зеленський зокрема говорив про необхідність ухвалення двосторонніх безпекових угод, які передбачають довгострокові зобов'язання держав про постачання військової допомоги. За словами глави держави, пріоритетом нині є протиповітряна оборона.
Президент додав, що серед цих безпекових угод є домовленість із країнами, в яких є системи протиповітряної оборони.
Що стосується, наприклад, Іспанії, там я звернув би на це увагу, у нас дійсно були відповідні домовленості, і буде додаткове ППО щодо конкретних систем і конкретних ракет,
– сказав Зеленський на пресконференції.
Водночас глава держави уточнив, що не хоче розкривати деталі, доки ці системи не доставили до України.
Закордонні візити Зеленського: останні новини
- 28 травня президент України також прибув у Бельгію з офіційним візитом. Прем'єр-міністр країни Александр Де Кроо та Зеленський підписали двосторонню угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.
- Під час свого візиту у Бельгію Володимир Зеленський встиг оглянути винищувачі F-16. Саме ці літаки має передати нашій державі бельгійська сторона. Загалом Україна від Бельгії має отримати 30 винищувачів типу F-16. Перші літаки мають надійти у нашу державу вже до кінця 2024 року.
- Днем раніше, 27 травня, Володимир Зеленський прибув до Мадриду. Там президент України і прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес підписали двосторонню угоду про співробітництво у сфері безпеки. Іспанія стала десятою державою, яка підписала таку двосторонню угоду з Україною.
- Під час офіційного візиту гарант України мав аудієнцію в короля Іспанії Феліпе VI. Зеленський на аудієнції подякував за зусилля Іспанії у сфері гуманітарної допомоги Україні та підтримки українських громадян, яких вона прихистила.