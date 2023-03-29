Знищити всю армію ворога під Бахмутом – прекрасний варіант, – полковник ЗСУ про оборону міста

В Бахмуті тривають пекельні бої протягом декількох місяців. Українські військові виконують там дуже важливе завдання – стримують хвилі наступу окупантів, знищуючи їхні особовий склад і військову техніку.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан наголосив, що перше завдання будь-якої армії – це знищення армії противника. Про це він розповів 24 Каналу. За його словами, звільнення окупованих територій – це вже наслідок першого завдання.

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Почнуть знімати Т-34 з п'єдесталів

Він припустив, якщо російська армія вишикується в ряд від Ростова-на-Дону до Бахмута, то можна буде туди відправити всі боєприпаси, і там її знищувати по батальйону на добу – як робить українська армія зараз.

В будь-якому місці, де є окупанти, куди вони підтягуються у великій кількості, туди треба переносити нашу вогневу міць для того, щоб їх знищити. Нам потрібно перелопатити ці 400 тисяч людей разом з російської технікою,

– наголосив полковник ЗСУ.

За його словами, росіяни вимушені діставати військову техніку минулого століття – танки Т-54, Т-55, однолітків Путіна.

Потім їм залишиться Т-34 знімати з п'єдесталів по всій Росії,

– зауважив він.

Світан вважає, якщо все це буде відбуватись в районі Бахмута, це найкращий варіант, який можна вигадати. І тоді окупантам, ймовірно, доведеться знімати війська з Токмака, Полог, Бердянська і вести їх на Бахмут.

"Тому принципово важливе будь-яке посилення наших військ для знищення російських, навіть якщо для цього на тижні чи місяці доведеться затримати наші наступальні дії в іншому місці", – зазначив він.

Роман Світан про важливість боїв за Бахмут: дивіться відео

Цілі контрнаступу

На думку експерта, наступальні дії мають завдання не звільнення територій, а саме знищення противника. І саме тому нам потрібно виходити на Азовське узбережжя, далі гнати ворога до Керчі і знищувати.

"Коли не знищується армія противника, війна не закінчується. Тому оптимальний варіант – ліквідувати ворога де тільки можливо. Росіянин зі зброєю повинен бути знищений, а росіянин без зброї повинен бути депортований", – впевнений Роман Світан.

Бої за Бахмут: важливе