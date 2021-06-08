Ситник: НАБУ звернулося до СБУ через "плівки Медведчука"

Артем Ситник заявив, що НАБУ звернулося до Служби безпеки з проханням надати "плівки Медведчука" для вивчення. Записи розмов за участі нардепа від ОПЗЖ раніше оприлюднили журналісти Bihus.Info.

Про це директор Національного антикорупційного бюро повідомив у коментарі журналісту "Громадського" під час форуму Zero Corruption Conference.

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Ми звернулися до СБУ з листом із проханням передати ці записи для того, щоб розглянути можливість їхнього використання. За нашою інформацією, саме вони (СБУ – 24 канал) робили записи відповідно до законодавства,

– сказав Артем Ситник.

Варто зазначити, що раніше у Службі безпеки України інформували про те, що наразі експерти перевірять справжність оприлюднених у ЗМІ записів.

"Плівки Медведчука": що відомо

Журналісти Bihus.Info отримали записи телефонних розмов Медведчука з бойовиками, помічниками Путіна та чиновниками Кремля з 2014 по 2018 роки.

Розслідувачі назвали цикл відео "Как закалялась мразь" і поділили на чотири тематичні частини.

З оприлюднених розмов випливає, що нардеп від ОПЗЖ транслював проросійські погляди тодішньому керівництву України.

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