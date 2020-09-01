Ситник висловився проти підпорядкування НАБУ Кабміну: як він аргументував свою позицію
Директор НАБУ Артем Ситник вважає неправильним, коли антикорупційне відомство підпорядковуватиметься Кабінету Міністрів чи якомусь іншому важливому державному органу. Водночас він наголосив, що спершу слід провести аудит щодо ефективності роботи НАБУ, і за його результатами можна порушувати питання про звільнення директора Бюро тощо.
Уряд підпорядкує НАБУ: Ставлення Ситника до ініціативи нардепів
Про це Ситник розповів у коментарі "Радіо Свобода". За його словами, те, що окремі депутати пропонують підпорядкувати НАБУ уряду, тобто Кабінету міністрів – це цитування рішення Конституційного суду щодо неконституційності призначення Ситника.
До теми Офіс Президента назвав Ситника "виконуючим обов'язки": реакція самого директора НАБУ
Чому про це було написано в рішенні, коли давали оцінку конституційності указу президента? Мабуть той, хто писав це рішення, не виключаю, що це зовсім не суддя Конституційного суду, якраз має таке бажання: підпорядкувати нас під когось – під Кабінет Міністрів, чи під президента, чи під парламент,
– зауважив Ситник.
Водночас він наголосив, важливим є те, що потрібно зберегти ті гарантії незалежності, які були до цього. Мовиться передусім про гарантії, закладені в процедурі відбору директора, і гарантії щодо оцінки роботи директора – проведення аудиту.
"Чомусь усі нехтують можливістю дати законну оцінку роботі НАБУ, а саме – провести аудит. Він повинен проводитися кожен рік, але чомусь не проводиться. Замість цього, постійно вигадують якісь сценарії: то закон намагаються провести, то рішення Конституційного суду видається", – підкреслив директор НАБУ.
Він наголошує, що законний спосіб дати оцінку ефективності роботи НАБУ – це щорічний аудит. І в подальшому, якщо висновок буде негативним, вже можна ставити питання про звільнення.
Підпорядкування уряду – це добре чи погано
Загалом Ситник вважає, що підпорядкування НАБУ уряду – це точно неправильно, тому що власне ідея цього органу була в тому, щоб він був незалежним.
"Наприклад, СБУ в нас не підпорядковується жодному з органів влади: ні парламенту, ні Кабінету Міністрів. І в цьому ніхто не вбачає нічого страшного", – підкреслив директор НАБУ.
За його словами, потрібно, щоб ситуація вирівнялася саме в частині призначення директора: усунути колізії між Конституцією та законом про НАБУ. Бо, дійсно, в Конституції немає норм, які регламентують призначення та звільнення директора НАБУ. Натомість це робить президент за чинним законом про НАБУ.
"Оце потрібно вирішити, але зі збереженням гарантій незалежності як бюро, так і директора", – констатував Ситник.
Зверніть увагу Артем Ситник назвав чотири справи, через які на нього здійснюють тиск
КСУ визнав неконституційним призначення Ситника: основне
- Конституційний суд 28 серпня оприлюднив рішення, яким визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України.
- Національне антикорупційне бюро назвало рішення політично мотивованим.
- У Суді стверджують, що тодішній президент Петро Порошенко перевищив повноваження при призначенні посадовця.
- До слова, Артем Ситник є першим і поки що єдиним директором НАБУ. Адже орган створили у 2015 році. Це було однією з вимог МВФ та Європейської комісії для запровадження безвізу з Євросоюзом.