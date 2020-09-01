Директор НАБУ Артем Ситник вважає неправильним, коли антикорупційне відомство підпорядковуватиметься Кабінету Міністрів чи якомусь іншому важливому державному органу. Водночас він наголосив, що спершу слід провести аудит щодо ефективності роботи НАБУ, і за його результатами можна порушувати питання про звільнення директора Бюро тощо.

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Про це Ситник розповів у коментарі "Радіо Свобода". За його словами, те, що окремі депутати пропонують підпорядкувати НАБУ уряду, тобто Кабінету міністрів – це цитування рішення Конституційного суду щодо неконституційності призначення Ситника.

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Чому про це було написано в рішенні, коли давали оцінку конституційності указу президента? Мабуть той, хто писав це рішення, не виключаю, що це зовсім не суддя Конституційного суду, якраз має таке бажання: підпорядкувати нас під когось – під Кабінет Міністрів, чи під президента, чи під парламент,

– зауважив Ситник.

Водночас він наголосив, важливим є те, що потрібно зберегти ті гарантії незалежності, які були до цього. Мовиться передусім про гарантії, закладені в процедурі відбору директора, і гарантії щодо оцінки роботи директора – проведення аудиту.

"Чомусь усі нехтують можливістю дати законну оцінку роботі НАБУ, а саме – провести аудит. Він повинен проводитися кожен рік, але чомусь не проводиться. Замість цього, постійно вигадують якісь сценарії: то закон намагаються провести, то рішення Конституційного суду видається", – підкреслив директор НАБУ.

Він наголошує, що законний спосіб дати оцінку ефективності роботи НАБУ – це щорічний аудит. І в подальшому, якщо висновок буде негативним, вже можна ставити питання про звільнення.

Підпорядкування уряду – це добре чи погано

Загалом Ситник вважає, що підпорядкування НАБУ уряду – це точно неправильно, тому що власне ідея цього органу була в тому, щоб він був незалежним.

"Наприклад, СБУ в нас не підпорядковується жодному з органів влади: ні парламенту, ні Кабінету Міністрів. І в цьому ніхто не вбачає нічого страшного", – підкреслив директор НАБУ.

За його словами, потрібно, щоб ситуація вирівнялася саме в частині призначення директора: усунути колізії між Конституцією та законом про НАБУ. Бо, дійсно, в Конституції немає норм, які регламентують призначення та звільнення директора НАБУ. Натомість це робить президент за чинним законом про НАБУ.

"Оце потрібно вирішити, але зі збереженням гарантій незалежності як бюро, так і директора", – констатував Ситник.

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