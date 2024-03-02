У росіян ейфорія після Авдіївки: скільки ще зможуть наступати

Окупанти намагаються наступати на Авдіївському напрямку. Після відходу ЗСУ з Авдіївки росіяни сподіваються рухатись далі. Ворог робить спроби зайти у невеликі населені пункти.

Зокрема, у селище Ласточкине Донецької області. Це 24 Каналу зауважив ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

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"Зараз я бачу, що російська армія з коліс намагається в'їхати у невеликі населені пункти, наприклад, Ласточкине, на ейфорії від захоплення Авдіївки. Авдіївка трималася довго, але загроза оточення, на жаль, змусила наших військових залишати ці позиції", – сказав він.

Ворог розтягуватиме період наступу

Іван Ступак зазначив, що росіяни з великою надією починали рухатися далі, але згодом, найімовірніше, буде зменшення інтенсивності бойових дій. Загарбникам потрібно буде підтягнути резерви, особовий склад, техніку, зброю, боєприпаси і так далі.

На його думку, у березні ворог продовжуватиме свої наступальні операції та розтягне їх до травня. Адже у період перед президентськими "виборами", інавгурації Владіміра Путіна у Росії дуже позитивно сприйматимуть будь-які просування.

У період березень – середина березня, найімовірніше, росіяни ще будуть продовжувати свої наступальні операції. Я вважаю, що період наступу окупанти спробують розтягнути ще до травня. Бо у цей час дуже добре сприймаються будь-які перемоги,

– припустив ексспівробітник СБУ.

Російські пабліки пишуть, що після нібито "захоплення Кринок" окупантами деякі командувачі поїхали у Москву отримувати нагороди та звання.

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