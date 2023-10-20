Таке в історії російсько-української війни вже було: навіщо росіянам наступ на Авдіївку

Російські окупанти продовжують робити спроби оточити Авдіївку. Кремлівський диктатор Владімір Путін поставив перед бойовиками політичне завдання, щоб "торгуватися" з Україною за мирні переговори.

В Авдіївці Путін хоче повторити такий же сценарій, коли після котла у Дебальцеве були підписані домовленості "Мінськ-2". Таку думку 24 Каналу озвучив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан.

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Путін хоче повторити сценарій

Як зазначив Роман Світан, риторика Путіна та сили, засоби росіян, як були кинуті на цей напрямок, свідчать, що це виключно політичне завдання. Адже з військової точки зору загарбники не зможуть оточити Авдіївку. Можливе лише короткострокове оточення.

У Кремлі сподіваються повторити сценарій, який вже був в історії російсько-української війни. Після котла у Дебальцеве у 2015 році були підписані домовленості "Мінськ-2".

Росіяни виконують завдання з оточення Авдіївки, щоб Путін міг торгуватися, як це було з котлом у Дебальцеве. За це він отримав "Мінськ-2". Виходячи з риторики, яку ми бачимо останнім часом, Путін дає натяки на "мирні відносини", замороження конфлікту,

– вважає він.

За словами полковника ЗСУ у запасі, на Авдіївському напрямку в окупантів залишилося боєприпасів приблизно на тиждень. Більшість техніки ворога також вже перебито. Далі росіяни наступатимуть живою силою та зазнають поразки.

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