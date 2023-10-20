Таке в історії російсько-української війни вже було: навіщо росіянам наступ на Авдіївку
Російські окупанти продовжують робити спроби оточити Авдіївку. Кремлівський диктатор Владімір Путін поставив перед бойовиками політичне завдання, щоб "торгуватися" з Україною за мирні переговори.
В Авдіївці Путін хоче повторити такий же сценарій, коли після котла у Дебальцеве були підписані домовленості "Мінськ-2". Таку думку 24 Каналу озвучив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан.
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Путін хоче повторити сценарій
Як зазначив Роман Світан, риторика Путіна та сили, засоби росіян, як були кинуті на цей напрямок, свідчать, що це виключно політичне завдання. Адже з військової точки зору загарбники не зможуть оточити Авдіївку. Можливе лише короткострокове оточення.
У Кремлі сподіваються повторити сценарій, який вже був в історії російсько-української війни. Після котла у Дебальцеве у 2015 році були підписані домовленості "Мінськ-2".
Росіяни виконують завдання з оточення Авдіївки, щоб Путін міг торгуватися, як це було з котлом у Дебальцеве. За це він отримав "Мінськ-2". Виходячи з риторики, яку ми бачимо останнім часом, Путін дає натяки на "мирні відносини", замороження конфлікту,
– вважає він.
За словами полковника ЗСУ у запасі, на Авдіївському напрямку в окупантів залишилося боєприпасів приблизно на тиждень. Більшість техніки ворога також вже перебито. Далі росіяни наступатимуть живою силою та зазнають поразки.
Світан про бої за Авдіївку: дивіться відео
Ситуація в Авдіївці: останні новини
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни не полишають спроби оточити Авдіївку. За минулу добу ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації на Авдіївському напрямку в районах населених пунктів: Авдіївка, Новокалинове, Степове та Сєверне Донецької області.
- На Авдіївському напрямку українські захисники завдають окупантам численних втрат. За останню добу втрати ворога склали лише на цьому напрямку вбитими та пораненими – майже 900 окупантів. Також знищено та пошкоджено майже 50 танків та понад 100 одиниць броньованої техніки противника.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний побував під Авдіївкою, де наразі найгарячіша ситуація. Він повідомив, що там окупанти активно застосовують штурмові підрозділи. Ворог кидає велику кількість бронетехніки, а також використовує авіацію та артилерію.
- За інформацією DeepState, під Авдіївкою Росія втратила щонайменше 60 одиниць військової техніки. Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов зазначив, що це не остаточні цифри і втрати. Очевидно, втрати ворога на цьому напрямку можуть бути більшими і в техніці, і в живій силі.