Скільки ще може тривати наступ росіян в районі Авдіївки: Світан оцінив сили ворога

Росіяни не полишають надії вийти на кордони Донецької області. Вони неодноразово намагалися це зробити, проте всі спроби були марними. Зараз окупанти докладають зусиль, щоб зімкнути кільце довкола Авдіївки.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан сказав 24 Каналу, що російські загарбники теж пробували штурмувати Авдіївку, і теперішній наступ на місто не є найпотужнішим.

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Потрібно тримати лінію фронту в гарячому стані

Місто Авдіївка – це ще й висота у кілька десятків метрів над Донецьком. Це дає можливість українським війська, які утримують цей укріпрайон та посідати напівкругову оборону.

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А західніше – в районі Карлівського водосховища розташована достатня кількість наших далекобійних артилерійських батарей, які утримують рух росіян у бік Карлівки. Саме тому вони не можуть висунутися з Пісок, адже ті батареї на високому західному березі унеможливлюють замкнення кільця довкола Авдіївки. Проте окупанти не можуть дістати українську артилерію,

– пояснив військовий експерт.

Це дає можливість утримувати вже 10-й рік штурмові атаки росіян на Авдіївку. І та, що була тиждень тому, за словами полковника ЗСУ в запасі, не найпотужніша. Раніше були набагато сильніші атаки – і за часом, і за застосовуваним боєприпасам.

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Це була середня атака, її вистачить щонайбільше ще днів на 10, виконуючи 10 – 15 атак на добу. Адже сил та засобів у росіян недостатньо, щоб постійно тримати під вогневим контролем Авдіївку,

– зауважив Роман Світан.

Крім того, окупантам потрібно підтримувати в гарячому стані цю лінію фронту, щоб ЗСУ перекинули сюди якусь частину засобів від наступальних дій українських захисників, які зараз відбуваються в районі Роботиного – з-під основного напрямку в бік Токмака.

Що відбувається поблизу Авдіївки