Відбувається "Бахмут 20", – Дикий розібрав дії росіян в Авдіївці
Ситуація в Авдіївці на Донеччині дещо стабілізувалась. Українські бійці знищують російських окупантів у масштабах, співмірних з Бахмутом 2022 року.
Екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий розповів 24 Каналу, що відбувається на Авдіївському напрямку. За його словами, у найближчі місяці для України там дуже непогані перспективи.
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Натепер основним районом оборони в Авдіївці є коксохімічний завод – це фактично така сама природна фортеця, як "Азовсталь". Там потужні бетонні перекриття й багато поверхів під землею.
Звідти захисники "полюють" на окупантів, які постійно намагаються облаштуватись у промзоні.
Там фактично відбувається "Бахмут 2.0" приблизно з таким самим співвідношенням втрат між нашою стороною і тою стороною,
– зазначив Дикий.
У перших хвилях ворожого штурму йдуть роти "Штурм-Z", а за ними регулярні російські частини. Усі вони зазнають колосальних втрат.
Авдіївку важливо утримувати якнайдовше
У затяжній війні ключовим мірилом успіху є завдані втрати противнику. Україна в цьому сенсі виграє.
Не так навіть важливо, чи ми назавжди утримаємо Авдіївку, але нам наразі дуже вигідно подовше її тримати, поки там відбувається перемелювання їхньої живої сили в індустріальних масштабах,
– наголосив Дикий.
Головне – утримати трасу через Орлівку. Тоді там можна сидіти місяцями, перемелюючи ворога. Натепер дорогу прострілюють, але захисники можуть нею користуватись.
Ситуація в Авдіївці: останні новини
- Володимир Зеленський 29 грудня відвідав українські позиції в Авдіївці. Він подякував захисникам і вручив їм нагороди.
- Валерій Залужний заявив, що Авдіївку оборонятимуть скільки буде сил. Якщо їх забракне – збережуть людей, а потім відвоюють місто.
- Як відомо, українським військовим 28 грудня вдалось відбити позицію на Авдіївському напрямку. Вона була втрачена раніше.