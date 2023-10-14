Майже дві бригади уже вивели з ладу: хто з росіян штурмує Авдіївку

П'яту добу тривають важкі бої на Авдіївському напрямку. За цей час українські військові завдали російським окупантам значних втрат, але ворог ще має резерви.

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів 24 Каналу про ситуацію біля міста.

До вашої уваги Російські наступальні операції в районі Авдіївки провалилися, – ISW

"Мені також здається, що наступ уже провалився. Хоча сказати, що градус понизився, не можу. На передовій дуже гаряче", – констатував Барабаш.

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За його словами, росіяни не полишають спроб атакувати Авдіївку піхотою та технікою. Це відбувається і вдень, і вночі. Водночас обстрілів стало трохи менше, ніж у перші три дні, але несуттєво.

Які окупанти воюють на Авдіївському напрямку

"Є перехоплення, що за ці чотири доби вже майже дві бригади вивели з ладу", – зазначив Барабаш.

Одна бригада може налічувати від 1000 бійців і більше.

Однак росіяни ще мають резерви. Зокрема, це 3 окрема бригада спеціального призначення, 1 армійський корпус "ДНР", а також кадрові військові.

Ба більше, ворог не відмовився від застосування загороджувальних загонів, адже кількість охочих утекти або здатись у полон невпинно зростає.

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