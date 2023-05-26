Путін у Бахмуті потрапив у пастку Гітлера, Пригожин зрозумів це першим, – ексагент КДБ

Відчайдушні спроби путінської Росії захопити Бахмут на Донеччині нагадують тотожну жагу гітлерівської Німеччини щодо Сталінграда. Російський диктатор може потрапити в таку саму пастку, як і німецький.

Таку думку 24 Каналу висловив колишній працівник зовнішньої розвідки КДБ Сергій Зеленько. За його словами, ватажок вагнерівців Євгєній Пригожин уже зрозумів це.

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"У Бахмуті в нас з'явився чудовий шанс зробити для Путіна той Сталінград, яким він став для Гітлера", – сказав Зеленько.

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Як і Сталінград, Бахмут видається практично захопленим. Але фланги російської армії постійно відсовуються, тому окупанти можуть опинитись у "кліщах", якщо не встигнуть вчасно вийти.

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"Вагнерівську операцію ніколи не планували як війну в полі проти регулярної армії. Їхній основний театр воєнних дій у Сирії, Азії, Африці, Південній Америці. Вони контролювали родовища золота, нафтопромисли, якісь стратегічні об'єкти", – зазначив колишній розвідник.

Зеленько додав, що з вагнерівців витиснули все, що можна було. Подальше використання їх у війні проти України означатиме те саме, що "помножити на нуль". Пригожин одразу це зрозумів.

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