Це стратегія Пригожина, – військовий експерт про чутки щодо контрудару ЗСУ в районі Бахмута

Росіяни продовжують ширити чутки про дії українського командування на Донеччині. У такий спосіб окупанти прагнуть вплинути на своє військове керівництво.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, голова Українського центру безпеки Сергій Кузан. За його словами, зі заміною Сергєя Суровікіна на Валєрія Герасимова ПВК "Вагнера" опинилася не в найкращому становищі.

Дивіться також У Пригожина забрали в'язнів: розвідка Британії розповіла, як це позначиться на вагнерівцях

Вигадки Пригожина

Сергій Кузан пояснив, що інформація про те, що українські військові завдають контрудару по Бахмуту – це версія самого керівника ПВК "Вагнера" Євгєнія Пригожина.

"Він бачить, що ситуація з його розтягнутим фронтом не покращується", – додав він.

На його думку, Пригожин потребує для своєї армії палива, боєприпасів. Це все він мав у достатній кількості за часів Суровікіна. Наразі ж спостерігається нестача абсолютно всього.

"Тому він, власне кажучи, привертає увагу та анонсує, що, мовляв, є там якийсь кулак, що це додаткові резерви", – наголосив військовий експерт.

За його словами, у такий спосіб Пригожин натякає російському командуванню, що поповнювати особовий і технічний склад все ж варто.

Він фактично готує російське командування до того, що не можна буде виконати ті поставлені завдання наявними силами групи "Вагнера". Це він фактично дає такий сигнал до свого кремлівського керівництва,

– переконаний Кузан.

Військовий експерт додав, що Пригожин просто втрачає свою приватну армію "Вагнера", а це свідчить і про зменшення його політичного впливу в Росії та цій війні.

Сергій Кузан розповів, що насправді стоїть за вигадками Пригожина: дивіться відео

Росія підтягує війська до Вугледару

Сергій Кузан розказав, що за Суровікіна була концентрація найкращої російської артилерії та найбільшої кількості боєприпасів саме на Бахмутському напрямку.

"І завдяки цьому і відбулося просування, зайняття кращих позицій групою "Вагнера". Завдяки цьому, до речі, відбулося захоплення Соледару", – пояснив він.

На його думку, короткочасні успіхи окупантів саме на цьому напрямку – це аж ніяк не демонстрація військової майстерності росіян.

Я нагадаю, що в кількості артилерійських стволів, і в кількості використаних боєприпасів на добу у росіян і далі зберігається перевага,

– пояснив він.

Військовий експерт наголосив, що ворог кілька місяців тому мав саме вогневу перевагу. Тепер же за керівництва Герасимова у росіян нова стратегія.

"Увага зміщена на Південь, на Вугледар. Туди перекидається вся якісна військова техніка і елітні підрозділи", – наголосив він.

Кузан повідомив, що тому ПВК "Вагнера" втрачає свою ексклюзивність, а починає бути лише м’ясом, яке не шкода відправляти на найнебезпечніші ділянки фронту. Своєю чергою це бачить і сам Пригожин, розуміючи, що очільник Генштабу Росії просто знищує "вагнерівців".

ПВК "Вагнера": останні новини