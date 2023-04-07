Останній вирішальний бій: чому окупанти змінили підхід до взяття Бахмута

Росіяни не відмовляються від своєї мети захопити Бахмут, попри численні невдачі й шалені втрати. Так, ворог постійно змінює тактику.

Загарбники випробовували чимало різних підходів, вони намагаються підлаштуватися під ситуацію. Це лише завдяки ПВК "Вагнер", у цьому є небезпека. Про це 24 Каналу сказав військовий аналітик, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

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Росіяни не ставлять глобальних цілей, а навпаки – обирають невеличкі, щоб їх можна було виконати. За словами Гетьмана, у районі Бахмута вони орієнтуються і ставлять завдання з огляду на ситуацію, яка складається на полі бої.

Це відрізняється від звичайних дій регулярної російської армії, коли вони отримують наказ, що ніяк не пов'язаний з реальною ситуацією. До прикладу, окопи рити. Навіщо? Але вони риють,

– пояснив військовий аналітик.

Вони будуть постійно змінювати тактику, поки там залишилася якась частина "Вагнера", щоб досягнути успіху. Євгєній Пригожин вже заявляв, що "Бахмут захоплений", "все йде за планом".

Їм обов'язково потрібно це зробити. Або перерізати шляхи до Часового Яру й Костянтинівки, щоб ми не могли туди постачати боєприпаси, або безпосередньо вуличні бої,

– зауважує майор запасу ЗСУ.

Наші бійці стверджують, що окупанти вже кинули усе можливе на цей бій. Більше резервів у противника немає.

"Якщо їм не вдасться зробити це зараз, то за тиждень – два у них просто не буде ким це робити. Принаймні з того угрупування, що перебуває довкола Бахмута. Для них це, найімовірніше, останній вирішальний бій", – резюмував ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

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