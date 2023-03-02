Потепління призупинить наступ Росії біля Бахмута: чи дасть воно перевагу ЗСУ

Британська розвідка повідомляє, що погода може дати перевагу ЗСУ у боях за Бахмут, адже через потепління росіянам буде важче вести наступальні дії.

Зараз почалась відлига, на дорогах з'явилась багнюка, яка заважає руху техніки, а вода стоїть в окопах. Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик, майор запасу, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. За його словами, такі погодні умови призупинять наступ будь-якої армії.

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Він зазначив, що без підтримки важкої техніки війська навряд чи зможуть далеко просунутись.

В таких умовах можна більш-менш нормально оборонятися, але й це важко. А наступати ще складніше,

– наголосив військовий аналітик.

Ворог намагається перекрити шляхи постачання

Гетьман зазначив, що ситуація в Бахмуті дуже складна. Ворог намагається оточити місто з Півночі – через Ягідне і Хромове вийшов на Іванівське та Опитне і рухається вздовж траси, яка з'єднує Бахмут і Костянтинівку.

"Окупанти вийшли на Південь Часового Яру. Від його околиці вони перебувають на відстані 5 – 7 кілометрів. Ворог намагається перекрити шляхи постачання для наших військовослужбовців в Бахмуті. Це стосується не тільки підвозу озброєння, але й вивезення поранених, ротації", – зазначив військовий аналітик.

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Дії ЗСУ можуть не афішуватися

Він вважає, якщо окупантам вдасться перекрити шляхи постачання, то нам доведеться відводити війська. Але поки що такого рішення військового керівництва немає.

Заступник міністра оборони Анна Маляр напередодні повідомила, що в Бахмут надходять підкріплення. Тому, можливо, ми не будемо відходити від міста і продовжимо тримати його. Але не будемо воювати до останнього солдата – ми не росіяни. ЗСУ буде триматися скільки можливо, щоб зазнавати мінімальних втрат та завдавати максимальних ворогу,

– підкреслив співрозмовник.

За останніми повідомленнями, окупанти оточили Бахмут у напівкільце в Півдня і з Півночі, і між крайніми точками з цих боків відстань приблизно 4, 5 кілометрів. Це означає. що мінометний вогонь може діставати до шляху, який залишився для виходу українських захисників з міста.

Військовий аналітик зазначив, якщо нашим військам доведеться відходити, вони не будуть це робити, як росіяни при наступі – жодних колон наші захисники формувати не будуть.

"Тактика відходу також пропрацьовується в Генеральному штабі. Але це буде зроблено розумно, по військовому. Можна припустити, що відвід вже почався, але він не афішується, щоб окупанти не знали про це", – наголосив Олексій Гетьман.

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