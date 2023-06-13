Налякані й неадекватно поводяться, – військовий розповів про дії росіян у Бахмуті

Росія продовжує зазнавати шалених втрат у Бахмуті. Нові підрозділи ворога дуже налякані, тому поводяться неадекватно.

Про це 24 Каналу розповів старший солдат 80 окремої десантно-штурмової бригади Антон Петрівський. За його словами, дається взнаки конфлікт між російською армією та ПВК "Вагнера".

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"Ті, що прийшли на заміну попереднім підрозділам, дуже налякані й поводяться неадекватно. Вони не мають жодних успіхів, але натомість зазнають ще більших втрат", – зазначив Петриківський.

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Росіяни демонструють відсутність раціональної оборонної стратегії. Вони просто продовжують закидувати все м'ясом.

ЗСУ набирають темпів

Раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявляв, що Росія замінює вагнерівців на різні добровольчі об'єднання, "Бойовий армійський резерв країни" (БАРС), територіальні війська, інші ПВК типу "Ветеран" і "Ліга", роти "Шторм Z".

Свого часу вагнерівцям вдалося "м'ясними штурмами" відбити значну частину міської забудови в самому Бахмуті. Але вони так і не змогли взяти повністю територію міста. До того ж українські штурмові бригади постійно тисли по флангах, просто тепер це набрало більших масштабів.

"Ми перманентно звільняємо посадку за посадкою все більшими темпами. Я думаю, це лише наростатиме", – додав Петриківський.

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