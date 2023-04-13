Бояться наступу ЗСУ і будують оборону: в окупантів значні проблеми під Бахмутом

Російські загарбники укріплюють позиції під Бахмутом в очікуванні контрнаступу ЗСУ. Перехоплення їхніх розмов вказують на те, що окупанти бояться контрнаступу України.

Про це 24 Каналу розповів командир батальйону "Сила Свободи" Нацгвардії України, підполковник Михайло Крижанівський. Він додав, що у самому Бахмуті тривають важкі бої, з перемінним успіхом то однієї, то іншої сторони.

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Негода заважає усім

За його словами, українські захисники не збираються відступати й будуть боротись за кожен метр української землі. На ведення бойових дій суттєво впливає погода. Дощ та хмарність заважають проводити аеророзвідку, а затяжні зливи перетворюють окопи на болото.

"Грунт на Донеччині в’язкий, набирається на ноги. Коли йдуть постійні дощі, то люди вимушені мокнути на позиціях, в самих окопах вода набирається по коліно. Для противника це також проблема, але вони готуються до оборони, очікують на наші дії. По радіоперехопленню ми чуємо, що вони дуже бояться нашого контрнаступу", – заявив Крижанівський.

Михайло Крижанівський про ситуацію на Бахмутському напрямку: дивитись відео

Підполковник Нацгвардії додав, що противник проводить постійну аеророзвідку українських позицій і не перестає вести артилерійського і мінометного обстрілу. Також працюють ворожі снайпери.

У противники великі проблеми зі зв’язком – у них на одній позиції три різі підрозділи – регулярна армія, вагнерівці та ще один неідентифікований. Вони між собою погано комунікують, а ще у них проблеми з дисципліною,

– наголосив Крижанівський.

Ситуація у Бахмуті