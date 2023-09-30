Мінус дві роти щодня: в ISW написали, що Росія може готувати Бахмут до здачі

Аналітики ISW отримали інсайдерську інформацію, що російські окупанти можуть вийти з Бахмута, щоб посилити Мелітопольський напрямок. Місто від початку не мало жодного воєнного значення.

Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан сказав 24 Каналу, що росіяни опинились у безвиході – яке б рішення вони не ухвалили, будь-яке матиме для них негативні наслідки.

До теми Створили з Бахмута міф: чому росіяни до кінця триматимуться за місто

"Тепер бахмутський гарнізон під постійними ударами українських військ з трьох боків – Берхівки, Часового Яру, Кліщіївки. Тепер їм потрібно ухвалити рішення – воно з усіх боків буде негативне", – зазначив Світан.

За його словами, залишити війська в Бахмуті – це мінус дві роти росіян щодня для утримання міста. Коли ж ворогу це набридне, він таки може ухвалити рішення про відхід.

Росіяни можуть вийти з Бахмута: дивіться відео 24 Каналу

Які можуть виникнути проблеми

"З військового погляду, їм з Бахмута треба йти на зручніші оборонні рубежі, оскільки вони вже точно звідти не наступатимуть. Оптимальний оборонний рубіж – це район Попасної", – констатував Світан.

З-під Бахмута на Мелітополь ворог може перекинути приблизно 20 тисяч військових. Однак передислокація не робиться в один день – це може зайняти близько місяця. Якщо окупанти не встигнуть до дощів, то процес затягнеться ще більше.

Крім того, росіяни не зможуть вигідно подати здачу Бахмута в інформаційному полі. Не потрібно бути військовим експертом, щоб виникли запитання щодо доцільності утримування цього міста ціною тисяч життів протягом року.

Ситуація біля Бахмута: останні новини