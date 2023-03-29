Резніков описав масштаби втрат росіян у Бахмуті та перспективи для ЗСУ

Росіяни досі намагаються захопити Бахмут. Вони зазнають колосальних втрат, але завдяки героїзму українських захисників місто стоїть як фортеця.

Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, загарбники почали атакувати Бахмут ще в травні минулого року.

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Росіяни зазнають великих втрат у Бахмуті

Резніков зазначив, що росіяни продовжують атакувати Бахмут без будь-яких значних результатів.

Бахмут досі стоїть як фортеця. На цій ділянці ми зменшили російський наступальний потенціал. Це допоможе нашим військам утримувати лінію фронту стабільною і дасть нам час підготуватися до контрнаступу,

– зауважив міністр.

За його словами, росіяни втомилися. Окрім цього, окупантам не вистачає боєприпасів.

"Вони зазнали дуже великих втрат, багато загиблих і поранених. Зазвичай вони втрачають щонайменше 500 солдатів щодня. Вбитими та пораненими. Це означає, що кожен день наближає нашу перемогу і їхню поразку", – підсумував Резніков.

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Що відбувається на Бахмутському напрямку: коротко