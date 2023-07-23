У Бахмуті щоденно є просування: більшість панівних висот під контролем Сил оборони
У Бахмуті, де тривають запеклі бої не один місяць, сьогодні Сили оборони рухаються по флангах вперед. В українських захисників щоденно є просування.
Однак вони тривають тяжких боях, тому що противник попередньо готувався до того, що Сили оборони будуть звільняти українські території. Про це в етері телемарафону розповів Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї ОМБР імені кошового отамана Івана Сірка, пише 24 Канал.
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У Бахмуті щоденно у Сил оборони є здобутки
Він зазначив, що наразі країна-окупантка у Бахмуті намагається задіювати резерви. Вона на передній лінії використовує не тільки мобілізованих і підрозділи "Шторм Z”, а також намагається й затягувати:
- регулярні війська,
- контрактників,
- спецпризначенців,
- десантників.
Але незважаючи ні на що, щоденно у Сил оборони є здобутки. Більшість панівних висот вдалося забрати під свій контроль і зайняти вигідні позиції для розвитку подальших ударно-штурмових дій,
– зазначив Юрій Федоренко.
Також у самому місті Бахмут сьогодні працюють спецпризначенці України. Вони, за словами командира роти ударних БпАК, "точно не дають можливості противнику почувати себе бодай у якійсь безпеці".
Що відбувається на Бахмутському напрямку:
- За словами командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського, ЗСУ наступають на всіх напрямках фронту. Вони щодня просуваються вперед на відстань від 500 метрів до 1 кілометра. Ці темпи просування зумовлені замінуванням ворогом територій, а також тим, що він має потужну оборону, більше військ та техніки.Також у боях на Сході окупанти мають значну перевагу в можливості забезпечення боєприпасами.
- За даними аналітиків Інституту вивчення війни, попри це навколо Бахмута захисники України змушують ворога відступати без можливості повернути втрачені позиції на південь від міста. Також ЗСУ зайняли панівні висоти, через що Бахмут тепер, як на долоні.
- За словами заступника командувача Східного угруповання ЗСУ з комунікацій Сергія Череватого, ЗСУ максимально ефективно використовують озброєння, яке надають Україні. Через це на Бахмутському напрямку втрати регулярної російської армії наближаються до тих, що були у вагнерівців. Мовиться про близько 70–80 летальних втрат на добу.
- Варто зазначити, що попри волання росіян проти постачання Україні касетних боєприпасів, самі вони не цураються їх використовувати проти оборонців України. Днями вони застосували це озброєння по імпровізованих полігонах поблизу Бахмута, де ЗСУ проводять тренування.