Вагнерівці не вийдуть з Бахмута повністю, – військовий оглядач назвав причину

Бойовики ПВК "Вагнера" можуть так і не вийти з Бахмута повністю, тому що Росії бракує ресурсу для ротації. До того ж події на Бєлгородщині, ймовірно, змусять країну-агресорку відтягнути свої сили до кордонів.

Таку думку 24 Каналу висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, ватажок найманців Євгеній Пригожин продовжить тягнути час.

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"Пригожин заявляв, що станом на 1 червня вся ПВК "Вагнера" має вийти з Бахмута. А тепер він говорить, що значна частина відійшла. Ще треба якийсь час, щоб відійшли інші", – сказав Коваленко.

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Ким Росія замінює вагнерівців

Москва використовує передусім представників псевдореспублік з 1 та 2 армійських корпусів. Також мовиться про підрозділи 31 окремої десантної штурмової бригади, яка відома найбільшою кількістю втрат під час бойових дій у Гостомелі.

Що тепер відбувається в Бахмуті

Раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявляв, що Росія замінює вагнерівців також на різні добровольчі об'єднання, "Бойовий армійський резерв країни" (БАРС), територіальні війська, інші ПВК типу "Ветеран" і "Ліга", роти "Шторм Z".

Коваленко з покликанням на командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського зауважив, що в самому місті бої майже зійшли нанівець. Тепер відбуваються переважно артилерійські дуелі, у яких мають перевагу саме Сили оборони України. Це тому, що ми повернули під свій контроль панівні висоти по флангах у північно- і південно-західних секторах. Ми можемо їх використовувати для ефективнішого ведення вогню по північному та південному секторах уже самого міста.

ЗСУ могли зупинити свої дії по флангах для формування ліній вогневого впливу вже не тільки на Бахмут, а і за його межами.

"Це може бути підготовка до майбутніх цікавих подій уже в Кліщіївці або Берхівці", – додав військово-політичний оглядач.



ЗСУ зможуть діставати за межі Бахмута / скриншот з Google-карти

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