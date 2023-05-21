Просто так їх не випустимо із Бахмута, – полковник запасу ЗСУ про долю ПВК "Вагнера"

Євгеній Пригожин заявив, що нібито 25 травня виведе вагнерівців з Бахмута, а на їхні позиції зайдуть російські регулярні війська. У ЗСУ заявили, що в такий спосіб ватажок ПВК "Вагнера" намагається втекти з міста.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що заяви Пригожина – ІПСО. У своїх відеозверненнях він говорить одне, а робить зовсім інше.

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Цирк на публіку

Зараз вагнерівці невеликим групами намагаються вийти з Бахмута у бік Горлівки, де вони створюють власний табір.

Водночас до міста заходить 1-й корпус так званої "ЛДНР", який вже вважається частиною російської армії та підпорядковується міністерству оборони країни-агресорки.

Також перекидаються до Бахмута лінійні російські частини. Вони намагаються утриматись на висотах навколо Бахмута.

З цих висот українські сили скинуть їх у бік ріки Бахмутки найближчим часом. Вони також поповнять війська, які інфільтруються в Бахмут,

– наголосив полковник ЗСУ в запасі.

Він зазначив, що заяви Пригожина – це цирк на публіку. А насправді вагнерівці вже відходять невеличкими групами, і завершиться це має 25 травня.

Роман Світан припустив, чи вдасться ПВК "Вагнера" вийти з Бахмута до 25 травня: дивіться відео

Знаємо всі маршрути відходу

"Проте під час відходу вагнерівців українські сили оборони будуть їх чудово бачити. Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський знає всі маршрути їхнього відходу. Наша артилерія зараз до них дістає, і ми потихеньку їх відмінусовуємо", – зауважив військовий експерт.

Водночас місце розташування ПВК "Вагнера" також контролюється українськими військовими.

"Коли там накопичиться їхня критична маса, то туди пара HIMARS прилетить. І там їх доб'ємо. Просто так їх не випустимо із Бахмута", – зазначив Роман Світан.

Більше про ситуацію на Бахмутському напрямку

Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України, спростувала "переможні" заяви Пригожина. За її словами, окупанти не спромоглися оточити Бахмут. Водночас вони втратили частину панівних висот довкола міста.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, перебуваючи на передовій на Бахмутському напрямку, зазначив, що українські сили продовжують наступальні дії на флангах. І додав, що оборонна операція Бахмута триває.

Протягом доби 21 травня ворог спробував відновити власні позиції поблизу Іванівського на Бахмутському напрямку. Однак всі атаки окупантів були відбиті українськими захисниками.

. Про це він заявив 20 травня, а також додав, що вкотре виведе вагнерівців з міста. Але цього разу на їхні позиції прийдуть не кадирівці, а регулярні війська Росії.