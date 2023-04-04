Була спроба наступу, – Жданов сказав, чого прагнуть росіяни в Бахмуті

Ворог не припиняє штурмувати Бахмут. Окупанти спробували наступати в районі Хромового та Іванівського, а також на Півночі міста з метою замкнути навколо нього кільце.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів у стрімі на своєму ютубі, повідомляє 24 Канал. Він зазначив, що українські військові не залишають противнику шансів оточити Бахмут.

До теми Важкі бої за Бахмут: у WSJ розповіли, під яким сильним тиском перебуває Росія

Лінія оборони пролягає в центрі міста

Наші захисники не тільки не дозволили ворогу просунутись на Півночі Бахмута, але й завдали йому значної шкоди.

Українське командування здійснило низку стабілізаційних заходів, внаслідок яких противник був навіть відкинутий в районі Озарянівки на більш безпечну відстань,

– повідомив Жданов.

Найважчі бої тривають в центрі міста. Лінія бойового зіткнення пролягає на центральній площі Бахмута, біля будинку районної Держадміністрації. Але будівлю російські війська не контролюють.

Військовий експерт відзначив, що поширене Євгенієм Пригожиним, власником ПВК "Вагнера" відео, на якому його найманці нібито встановлюють ворожі прапори на цю будівлю, є фейком.

"Вони перебували десь у центрі Бахмута, але не на будівлі РДА. Тим більш вважається, що ця будівля зруйнована – там немає на що встановлювати прапор", – підкреслив Жданов.

Що відбувається в Бахмуті: дивіться відео

Місто продовжує боротись

Бої йдуть на площі перед РДА, на вулиці Центральній. Саме сюди окупанти намагаються підтягнути більше військ, щоб підсилити наступальні дії на українські позиції.

Про захоплення міста і його контролі з боку противника не мовиться взагалі,

– наголосив військовий експерт.

Аналітики американського Інституту вивчення війни повідомляють, що ⅔ міста контролюється ворогом.

"Проте третина Бахмуту – західна його частина – перебуває під контролем українських сил оборони. Місто продовжує боротися", – впевнений Жданов.

Яка ситуація в Бахмуті: важливе