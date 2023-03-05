Можливий вихід ЗСУ з Бахмута: військовий експерт сказав, які це матиме наслідки

Тривалий час окупаційне військо намагається оточити Бахмут, кидаючи на місто свої величезні сили. Водночас українські захисники продовжують героїчно стримувати атаки ворога і не збираються масово відступати з міста.

Українське військово-політичне керівництво у війні дотримується принципу "ні кроку назад". Про це 24 Каналу розповів військовий експерт з Ізраїлю Давид Гендельман. Він зазначив, що українська армія відступає лише крайнім разі, коли є безпосередня загроза оточення.

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Росіяни можуть воювати лише на вузькій ділянці фронту

Військовий експерт наголосив, що ситуація в Бахмуті дуже важка, але поки що масового відходу українських військ немає. Однак план відходу у випадку необхідності українське командування вже приготувало.

Все залежить від того, скільки часу українські підрозділи зможуть утримувати як тиск окупантів з флангів з метою оточення, так і пряме видавлювання. Проте ще певний час можна потягнути цю ситуацію,

– підкреслив він.

На його думку, якщо українські захисники залишать Бахмут, для росіян це будуть досягнення:

пропагандистське;

оперативно-тактичне, але не стратегічне.

"Російській армії зараз настільки не вистачає сил та засобів, що якісь більш-менш помітні дії вони можуть здійснювати лише на вузькій ділянці фронта довкола Бахмута. Це рівень не вище, ніж оперативно-тактичний", – зауважив Гендельман.

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Війна перш за все політична справа

Він вважає, якщо українська армія залишить Бахмут і відійде на більш вигідні рубежі, у воєнному сенсі, можливо, це варто було б зробити раніше. Але війна це справа перш за все політична, а лише потім військова.

Залишати українські міста, населення в політичному і моральному сенсі не популярно і не корисно. Тому українська армія стоїть до останнього, де може,

– наголосив експерт.

За його словами, якщо оборонятися всюди, це потребує великого витрачання резервів, живої сили, техніки і боєприпасів, які можна було використовувати для наступу на інших, більш вигідних в стратегічному плані напрямках.

"Ймовірно з часом, оглядаючи історію цієї війни, можна буде сказати, що саме через це досі не відбувся український контрнаступ. Можливо, тими силами, що є, можна було створити наступ щонайменше на одному оперативному напрямку. Але оборона біля Бахмута "з'їла" дуже багато резервів і ресурсів", – припустив Давид Гендельман.

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