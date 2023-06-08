На клаптику руїн точаться бойові дії, – військовий розповів, що відбувається в Бахмуті

У Бахмуті тривають бої на одному з клаптиків руїн. На околицях міста ініціатива на боці ЗСУ. Українські захисники покращують свої позиції та мають результати.

Про це 24 Каналу розповів заступник командира тактичної групи "Азов" Родіон Кудряшов. Він зауважив, що красиве місто Бахмут, у якому раніше була розвинута інфраструктура, перетворилося на руїни.

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Кудряшов зазначив, що російські окупанти перебувають у Бахмуті, але їм не вдається там закріпитися.

На клаптику руїн у Бахмуті точаться бойові дії, ведуться штурмові дії ЗСУ, де найголовніше завдання – нав’язування динаміки безпосередньо у місті. Тому ворог перебуває там, але закріпитися повноцінно йому не вдається,

– сказав він.

Заступник командира тактичної групи "Азов" підкреслив, що на околицях Бахмута ЗСУ роблять усе, аби покращити оперативне, тактичне становище та свої позиції.

"Є активні дії, зокрема у виконанні третьої окремої штурмової бригади. Зараз на околицях ініціатива у руках ЗСУ. На сьогодні є результати, будемо сподіватись, що ми ще покращимо ці їх", – додав військовий.

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