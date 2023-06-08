На клаптику руїн точаться бойові дії, – військовий розповів, що відбувається в Бахмуті
У Бахмуті тривають бої на одному з клаптиків руїн. На околицях міста ініціатива на боці ЗСУ. Українські захисники покращують свої позиції та мають результати.
Про це 24 Каналу розповів заступник командира тактичної групи "Азов" Родіон Кудряшов. Він зауважив, що красиве місто Бахмут, у якому раніше була розвинута інфраструктура, перетворилося на руїни.
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ЗСУ розвивають успіх
Кудряшов зазначив, що російські окупанти перебувають у Бахмуті, але їм не вдається там закріпитися.
На клаптику руїн у Бахмуті точаться бойові дії, ведуться штурмові дії ЗСУ, де найголовніше завдання – нав’язування динаміки безпосередньо у місті. Тому ворог перебуває там, але закріпитися повноцінно йому не вдається,
– сказав він.
Заступник командира тактичної групи "Азов" підкреслив, що на околицях Бахмута ЗСУ роблять усе, аби покращити оперативне, тактичне становище та свої позиції.
"Є активні дії, зокрема у виконанні третьої окремої штурмової бригади. Зараз на околицях ініціатива у руках ЗСУ. На сьогодні є результати, будемо сподіватись, що ми ще покращимо ці їх", – додав військовий.
Кудряшов про бої за Бахмут: дивіться відео
Ситуація у Бахмуті: останні новини
- Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що на Бахмутському напрямку Збройні Сили України перейшли від оборони до наступу. За минулу добу наші війська просунулися на різних ділянках від 200 метрів до понад 1 кілометра.
- Натомість окупаційні війська перейшли до оборони. За словами Маляр, Росія намагається утримати свої позиції. Бойові дії веде регулярна армія Росії, ворог застосовує десантно-штурмові загони. Найманці ПВК "Вагнера" залишаються подекуди у тилових підрозділах.
- Командувач Східного угрупування військ Олександр Сирський опублікував відео, на якому українські штурмові загони дають відсіч окупантам поблизу Бахмута. На ролику видно воїнів 3-тьої окремої штурмової бригади.
- Експерт Центру військово-морського аналізу Майкл Кофман заявив, що ЗСУ продовжують утримувати околиці Бахмута, попри шалений тиск росіян та постійні обстріли. На його думку, росіяни можуть втратити місто.