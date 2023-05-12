Противник здригнувся, – військовий експерт сказав, які задачі ЗСУ в Бахмуті

На Бахмутському напрямку ЗСУ вдалось провести кілька успішних контратак та звільнити 2 кілометри. Українські бійці мають на меті зупинити тактичне просування росіян, знищити більше живої сили та техніки ворога, змусити окупантів перейти в оборону.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БФ "Закриймо небо України", генерал-лейтенант Ігор Романенко. За його словами, вагнерівці можуть потрапити в оточення.

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Знищити якомога більше окупантів

Романенко зазначив, що ЗСУ у Бахмуті виконують завдання зупинити хоча б тактичне просування росіян, знищити якомога більше живої сили та техніки ворога, змусити його перейти в оборону.

Ці завдання виконуються. Навколо Бахмута, на флангах, звідки вийшли вагнерівці і передали регулярним частинам збройних сил Росії, на південно-західному напрямку противник здригнувся під нашим штурмом. Там від росіян втекло кілька рот,

– пояснив він.

Військовий експерт додав, що найманці ПВК "Вагнер" можуть потрапити в оперативне оточення.

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