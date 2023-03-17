Росія перекидає сили до Бахмута та готується відновити наступ, – Жданов

Британська розвідка повідомила, що зараз темп наступальних дій окупантів найнижчий від січня 2023 року. Це пов’язано з тим, що Росія перекидає усі сили до Бахмута та готується відновити наступ.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, на інших напрямках ворог зменшив кількість атак, бо не має достатньо особового складу.

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Росіяни наступатимуть на Бахмут

Жданов зазначив, що у загарбників триває перегрупування військ. Зараз Росія перекидає особовий склад з інших напрямків на Бахмут.

За інформацією нашої розвідки, росіяни підтягують особовий склад в район Бахмута. Ми очікуємо, що найближчими днями буде відновлено наступальний натиск з боку Росії,

– заявив він.

Військовий експерт підкреслив, що на інших напрямках окупанти зменшують кількість атак та інтенсивність бойових дій, тому що їм не вистачає особового складу.

"На нашій території ми нараховуємо понад 350 тисяч російських військовослужбовців. А виявляється, що нема кому наступати", – додав Олег Жданов.

Жданов про наступ росіян на Бахмут: дивіться відео

Британська розвідка про наступ Росії на Бахмут