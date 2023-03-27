Намагаємося контратакувати та завдаємо ворогу значних втрат, – боєць ЗСУ про бої за Бахмут

Генерал-полковник Олександр Сирський знову відвідав найгарячіші точки Бахмутського напрямку і зазначив, що триває найбільш інтенсивна фаза боїв за Бахмут.

Лейтенант легіону "Свобода" Володимир Назаренко розповів 24 Каналу, що на Бахмутському напрямку зберігається дуже напружена ситуація. За його словами, важливо розуміти, що стабільність лінії розмежування в останні два тижні зберігається завдяки зусиллям тисяч українських героїв, які в цих динамічних, пекельних боях її стримують.

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Ситуація залишається дуже динамічною

Він зазначив, що на Бахмутському напрямку деінде вдається завдавати величезних втрат ворогу, не оминаючи можливості контратакувати на ділянках фронту, де ворог послаблює свою оборону.

Наша ж оборона з кожним днем посилюється, а ворог зазнає великих втрат в живій силі. В багатьох місцях, де є можливість, наші сили оборони пробують контратакувати. Це не можна назвати наступом, але це говорить про те, що ситуація залишається дуже динамічною,

– наголосив військовослужбовець.

Назаренко зауважив, що головне завдання виконується – Бахмут тримається.

Що відбувається на Бахмутському напрямку: дивіться відео

"Наш бойовий дух підіймається, коли ми бачимо втрати окупантів – в живій силі і в техніці. Коли кожен український боєць бачить, як, зокрема, від його пострілу, від пострілу артилерії, від будь-якої зброї гинуть окупанти. Це дуже сильно підбадьорює. За підтвердженими даними, щодня ворог зазнає тільки від нашої 4-ої бригади "Рубіж" – десятки втрат в живій силі", – підкреслив Володимир Назаренко.

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